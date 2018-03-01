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Как правильно спасаться от переохлаждения: советы экспертов

20:03, 1 марта 120 Читати новину українською

Непогода в Украине не отступает: сильные морозы и снегопады сказываются. Чтобы сохранить свое здоровье но не столкнуться с заболеваниями организма, следует своевременно позаботиться и уберечься от возможных проблем.

Если на морозе руки покраснели и замерзли, то нужно наложить теплоизоляционную повязку. Держать такую ​​повязку надо, пока конечность снова не станет чувствительной. Можно погреться в теплой ванной. Однако, это поможет, если обморожение легкое. Однако, если повреждение серьезное – самолечением заниматься не стоит. Потому что можно просто потерять конечность. А еще категорически запрещено греться алкоголем. Спиртное понижает давление.

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Если употреблять алкоголь, происходит эффект рикошета. То есть уже происходит не стимулирование, а наоборот торможения и нервной системы, и кровообращения,
– предостерег инструктор по первой домедицинской помощи Олег Картавый.

Светлана Краковская, метеоролог и участница полярной экспедиции, делится секретом: чем больше на человеке слоев одежды – тем ему теплее. Между каждыми слоями одежды есть еще какая-то воздушная прослойка, а это – лучший утеплитель. Шапки, шарфы и варежки – обязательны. А чтобы не простудить горло, существует специальная техника дыхания.

Язык поднимается вверх, сзади за зубами он задерживается и начинайте дышать. Можете так бегать, можете заниматься физическими упражнениями на морозе и у вас не будет потом проблем с горлом.

Як уникнути обмороження

Как избежать обморожения

Следует помнить и о правильном питании. Во время морозов врачи рекомендуют есть мясо, рыбу и горячие первые блюда. Чтобы укрепить иммунитет – принимать витамины, лучше натуральные. Среди фруктов: грейпфруты, апельсины, мандарины, лимоны, содержащие очень большое количество витамина С. Позаботиться о коже лица и рук помогут жирные защитные кремы. Уберечь губы от обветривания помогут гигиенические помады и народное средство – мед.

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Итак, чтобы уберечь и защитить себя от холода следует придерживаться элементарных правил:

- тепло одеваться
- правильно дышать
- использовать защитные кремы для рук и лица
- правильно питаться
- не сидеть на диетах
- не употреблять алкоголь на морозе

Автор: Полина Литвинова
Теги: Новости Украины Лечение Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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