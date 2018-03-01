Як правильно рятуватися від переохолодження: поради експертів

Негода в Україні не відступає: сильні морози та снігопади даються взнаки. Щоб зберегти своє здоров'я та не зіткнутись із захворюваннями організму варто вчасно подбати та застерегтися від можливих проблем.

Якщо на морозі руки почервоніли та замерзли, то потрібно накласти теплоізоляційну пов’язку. Тримати таку пов‘язку треба, доки кінцівка знову не стане чутливою. Можна погрітися у теплій ванній. Однак, це допоможе, якщо обмороження легке. Проте, якщо пошкодження серйозне – самолікуванням займатися не варто. Бо можна просто втратити кінцівку. А ще категорично заборонено грітися алкоголем. Спиртне понижує тиск.

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Якщо вживати алкоголь, відбувається ефект рикошету. Тобто вже відбувається не стимулювання, а навпаки гальмування і нервової системи, і кровообігу,

– застеріг інструктор з першої домедичної допомоги Олег Картавий.

Світлана Краковська, метеоролог та учасниця полярної експедиції, ділиться секретом: чим більше на людині шарів одягу – тим їй тепліше. Між кожними шарами одягу є ще якийсь повітряний прошарок, а це – найкращий утеплювач. Шапки, шарфи і рукавиці – обов‘язкові. А щоб не застудити горло, існує спеціальна техніка дихання.

Язик піднімається доверху, ззаду за зубами він затримується і починайте дихати. Можете так бігати, можете займатися фізичними вправами на морозі і у вас не буде потім проблем з горлом.



Як уникнути обмороження

Слід пам'ятати і про правильне харчування. Під час морозів лікарі рекомендують їсти м'ясо, рибу і гарячі перші страви. Щоб зміцнити імунітет – вживати вітаміни, краще натуральні. Серед фруктів: грейпфрути, апельсини, мандарини, лимони, які вміщують дуже велику кількість вітаміну С. Подбати про шкіру обличчя та рук допоможуть жирні захисні креми. Вберегти губи від обвітрювання допоможуть гігієнічні помади та народний засіб – мед.

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Отже, щоб вберегти і захистити себе від холоду варто дотримуватись елементарних правил:

– тепло одягатись

– правильно дихати

– використовувати захисні креми для рук та обличчя

– правильно харчуватися

– не сидіти на дієтах

– не вживати алкоголь на морозі