Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

Что нужно знать о покупке квартиры, с чего начать выбор жилья и на что обратить пристальное внимание, когда подключать юристов и как безопасно вложить свои инвестиции, какие нужны документы при покупке.

Все о том, как купить квартиру в новостройке, подготовили специалисты Flatfy в очень структурированной и развернутой форме.

Покупка квартиры в новостройке – это фактически не просто покупка, а инвестиция в будущий дом. Она позволяет приобрести жилье по выгодной цене в сравнении с квартирой в готовом доме или же на вторичном рынке. Но любая инвестиция всегда связана с рисками, с которыми никто ни в коем случае не хотел бы столкнуться. Для этого необходимо быть очень внимательными при выборе как новостройки, так и застройщика.

На что обратить внимание при покупке квартиры в новостройке?

Flatfy вместе с юристом сделали короткую и очень понятную инструкцию о том, как купить квартиру в новостройке (здесь). Если вы на этапе выбора или же просто планируете покупку новой квартиры, обязательно изучите этот гайд и поделитесь с теми, кто тоже выбирает новостройку.

Это пособие написано доступным простым человеческим языком. Это означает, что он понятен каждому, не требует знания профессиональной терминологии и опыта осуществления операций с недвижимостью. Поможет безопасно вложить свои сбережения и удачно купить квартиру. Прочтите и убедитесь в этом сами!

Напомним, Flatfy – это онлайн-сервис поиска жилья в новостройках и на вторичном рынке, который в Беларуси работает с 2014 года.