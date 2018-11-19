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      Как правильно выбрать и купить квартиру в новостройке

      89 Читати новину українською
      Покупка квартиры
      Покупка квартиры / dom.ria.com

      Что нужно знать о покупке квартиры, с чего начать выбор жилья и на что обратить пристальное внимание, когда подключать юристов и как безопасно вложить свои инвестиции, какие нужны документы при покупке.

      Все о том, как купить квартиру в новостройке, подготовили специалисты Flatfy в очень структурированной и развернутой форме.

      Покупка квартиры в новостройке – это фактически не просто покупка, а инвестиция в будущий дом. Она позволяет приобрести жилье по выгодной цене в сравнении с квартирой в готовом доме или же на вторичном рынке. Но любая инвестиция всегда связана с рисками, с которыми никто ни в коем случае не хотел бы столкнуться. Для этого необходимо быть очень внимательными при выборе как новостройки, так и застройщика.

      На что обратить внимание при покупке квартиры в новостройке?

      Flatfy вместе с юристом сделали короткую и очень понятную инструкцию о том, как купить квартиру в новостройке (здесь). Если вы на этапе выбора или же просто планируете покупку новой квартиры, обязательно изучите этот гайд и поделитесь с теми, кто тоже выбирает новостройку.

      Это пособие написано доступным простым человеческим языком. Это означает, что он понятен каждому, не требует знания профессиональной терминологии и опыта осуществления операций с недвижимостью. Поможет безопасно вложить свои сбережения и удачно купить квартиру. Прочтите и убедитесь в этом сами!

      Напомним, Flatfy – это онлайн-сервис поиска жилья в новостройках и на вторичном рынке, который в Беларуси работает с 2014 года.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
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