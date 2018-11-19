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      Як правильно вибрати та купити квартиру в новобудові

      300 Читать новость на русском
      Купівля квартири
      Купівля квартири / dom.ria.com

      Що потрібно знати про покупку квартири, з чого почати вибір житла і на що звернути пильну увагу, коли підключати юристів і як безпечно вкласти свої інвестиції, які потрібні документи при покупці.

      Все про те, як купити квартиру в новобудові підготували фахівці Flatfy в дуже структурованій і є викладеній формі.

      Купівля квартири в новобудові – це фактично не просто покупка, а інвестиція в майбутній будинок. Вона дозволяє придбати житло за вигідною ціною в порівнянні з квартирою в готовому будинку або ж на вторинному ринку. Але будь-яка інвестиція завжди пов'язана з ризиками, з якими ніхто ні в якому разі не хотів би зіткнутися. Для цього необхідно бути дуже уважними при виборі як новобудови, так і забудовника.

      На що звернути увагу при покупці квартири в новобудові?

      Flatfy разом з юристом зробили коротку і дуже зрозумілу інструкцію про те, як купити квартиру в новобудові (тут). Якщо ви на етапі вибору або ж просто плануєте покупку нової квартири, обов'язково вивчіть цей гайд і поділіться з тими, хто теж вибирає новобудову.

      Цей посібник написано доступною простою людською мовою. Це означає, що він зрозумілий кожному, не потребує знання професійної термінології та досвіду здійснення операцій з нерухомістю. Допоможе безпечно вкласти свої заощадження і вдало купити квартиру. Прочитайте і переконайтеся в цьому самі!

      Нагадаємо, Flatfy – це онлайн-сервіс пошуку житла в новобудовах і на вторинному ринку, який в Білорусі працює з 2014 року.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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