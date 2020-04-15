Как правительство будет помогать малому бизнесу: детали льготной кредитной программы
Кабинет Министров Украины в рамках программы поддержки малого и микробизнеса в связи с введением карантина и коронавирусом, подготовил программу льготных кредитов для микро и малого бизнеса.
Об этом во время заседания правительства 15 апреля заявили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минфина Сергей Марченко.
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Как правительство будет помогать малому бизнесу
- Получить государственную финансовую поддержку отныне могут субъекты любой деятельности с годовым доходом в 100 миллионов гривен.
- Увеличена максимальная сумма кредита до 3 миллионов гривен.
- Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе: на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий или медицинского оборудования. А также для покрытия постоянных затрат, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).
- Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.
- Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.
- Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.
Обратите внимание! Государство планирует поддерживать бизнес в связи с карантином двумя кредитными программами. Одной из них является расширенная версия программы льготных кредитов под 5-7-9% годовых. Деньги с нее планируют выдавать для рефинансирования кредитов бизнеса.
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