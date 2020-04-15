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      Як уряд допомагатиме малому бізнесу: деталі пільгової кредитної програми

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      Денис Шмигаль обіцяє підтримати малий бізнес / Кабмін

      Кабінет Міністрів України в межах програми підтримки малого та мікробізнесу у зв’язку із запровадженням карантину та коронавірусом, підготував програму пільгових кредитів для мікро та малого бізнесу.

      Про це під час засідання уряду 15 квітня заявили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава Мінфіну Сергій Марченко.

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      Як уряд допомагатиме малому бізнесу

      • Отримати державну фінансову підтримку відтепер можуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 мільйонів гривень.
      • Збільшено максимальну суму кредиту до 3 мільйонів гривень.
      • Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою: на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання. А також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).
      • Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.
      • Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відстрочка до 9 місяців.
      • Кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку.

      Зверніть увагу! Держава планує підтримувати бізнес у зв'язку з карантином двома кредитними програмами. Однією з них є розширена версія програми пільгових кредитів під 5-7-9% річних. Гроші з неї планують видавати для рефінансування кредитів бізнесу.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Безробіття Торгівля Бюджет Бюджет 2020 Бізнес
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