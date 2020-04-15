Як уряд допомагатиме малому бізнесу: деталі пільгової кредитної програми

Кабінет Міністрів України в межах програми підтримки малого та мікробізнесу у зв’язку із запровадженням карантину та коронавірусом, підготував програму пільгових кредитів для мікро та малого бізнесу.

Про це під час засідання уряду 15 квітня заявили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава Мінфіну Сергій Марченко.

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Як уряд допомагатиме малому бізнесу

Отримати державну фінансову підтримку відтепер можуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 мільйонів гривень.

Збільшено максимальну суму кредиту до 3 мільйонів гривень .

. Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою: на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання. А також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відстрочка до 9 місяців .

. Кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку.

Зверніть увагу! Держава планує підтримувати бізнес у зв'язку з карантином двома кредитними програмами. Однією з них є розширена версія програми пільгових кредитів під 5-7-9% річних. Гроші з неї планують видавати для рефінансування кредитів бізнесу.



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