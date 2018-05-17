Как пресная вода движется Землей: удивительный таймлапс

Ученые миссии GRACE свели в одно видео данные 14 лет отслеживания движения пресной воды на Земле.

Об этом сообщает NASA.

Исследование проводили, чтобы понять как такие факторы как деятельность человека, изменение климата и природные циклы погоды влияют на движение воды.

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Чтобы определить причины изменений ученые объединили данные миссии GRACE с измерениями из других спутников, таких как Landsat и GPM.

Как один из примеров, они определили, что сельскохозяйственная деятельность в Саудовской Аравии стала причиной истощения подземных вод. При этом увеличение количества осадков привело к увеличению количества запасов воды в дельте Окаванго на юге Африки.

Движение пресной воды по планете: