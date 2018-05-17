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Як прісна вода рухається Землею: дивовижний таймлапс

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Як прісна вода рухається Землею: дивовижний таймлапс

Науковці місії GRACE звели в одне відео дані 14 років відстеження руху прісної води на Землі.

Про це повідомляє NASA.

Дослідження проводили, щоб зрозуміти як такі фактори як діяльність людини, зміна клімату та природні цикли погоди впливають на рух води.

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Щоб визначити причини змін науковці поєднали дані місії GRACE з вимірами з інших супутників, таких як Landsat та GPM.

Як один з прикладів, вони визначили, що сільськогосподарська діяльність в Саудівській Аравії стала причиною виснаження підземних вод. При цьому збільшення кількості опадів призвело до збільшення кількості запасів води в дельті Окаванго на півдні Африки.

Рух прісної води по планеті:

 

Теги: Екологія NASA
Джерело: 24 Канал
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