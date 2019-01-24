Как принять участие в супер-тираже EuroMillions с призом €120 миллионов

ЕвроМиллионы – крупнейшая лотерея в Европе, билеты для участия в которой продаются на территории девяти европейских стран.

Украина не входит в их число, однако это не повод отказываться от шанса стать третьим крупнейшим лотерейным победителем в Европе.

Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту – будь то владение небольшим английским футбольным клубом, или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить £2,7 млн).

Когда состоится супер-тираж?

В пятницу, 1 февраля. На сайте крупнейшего лотерейного посредника TheLotter.com билеты можно приобрести уже сегодня.

Какая сумма будет разыграна?

На кону супер-тиража невероятные €120 миллионов!

Что произойдет, если джекпот не будет выигран с первого раза?

Из-за огромной популярности лотереи ЕвроМиллионс, джекпоты супер-тиражей, как правило, сразу достаются одному или нескольким счастливым победителям. Однако, если джекпот все же не будет сорван с первого раза, первоначальная сумма призового фонда, плюс часть от доходов с продаж аккумулирует в следующий тираж.

Были ли какие-либо более крупные выигрыши за последние годы?

Крупнейшим лотерейным выигрышем в ЕвроМиллионы за последние годы по-прежнему остается выигрыш €168 млн, который достался в октябре 2016 г. уборщику из Косово, который приобрел свой билет в Бельгии. Колин и Крис Вейр из Ларгса, что в Северном Айршире, которые выиграли джекпот £161,653,000 в июле 2011 г.

Также, Адриан и Джиллиан Бейфорд из Хаверхилла выиграли £148,656,000 в 2012 г.

Что говорят эксперты?

Энди Картер, представитель Национальной лотереи считает, что: "Всем желающим принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов стоит поторопиться с покупкой лотерейных билетов, учитывая размер призового фонда, интерес к лотерее необычайно высок. По всей видимости, нас ждет еще один рекордный год, и мы с нетерпением ждем встречи со следующим победителем огромного джекпота. Нет нужды говорить, что шампанское и огромный чек уже ждут победителя."

Как играть в лотерею EuroMillions

Просто выберите пять номеров из диапазона чисел 1-50 и два номера "Лаки стар", или воспользуйтесь автовыбором.

TheLotter – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов, а громкие истории победителей ежегодно вдохновляют тысячи жителей планеты играть в лотерею онлайн.

“Я выиграла этот приз… за неделю до своего дня рождения!”



Гражданка Украины сорвала огромный джекпот на TheLotter

Наталья, 23-летняя гражданка Украины, доказала это на собственном примере. Пять номеров принесли ей выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

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