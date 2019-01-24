Як взяти участь в супер-тиражі EuroMillions з призом у розмірі 120 мільйонів євро

Євромільйони – найбільша лотерея в Європі, квитки для участі в якій продаються на території дев'яти європейських країн.

Україна не входить в їх число, однак це не привід відмовлятися від шансу стати третім найбільшим лотерейним переможцем в Європі.

Переможець грандіозного джекпоту зможе легко дозволити собі втілити будь-яку мрію – будь то володіння невеликим англійським футбольним клубом, або 8-кімнатним особняком з тренажерним залом, кінотеатром та ігровою кімнатою в престижному передмісті Лондона (за останнє придбання доведеться викласти £ 2,7 млн).

Переможець грандіозного джекпоту зможе легко дозволити собі втілити будь-яку мрію – будь то володіння невеликим англійським футбольним клубом, або 8-кімнатним особняком з тренажерним залом, кінотеатром та ігровою кімнатою в престижному передмісті Лондона (за останнє придбання доведеться викласти £ 2,7 млн).

Коли відбудеться супер-тираж?

У п'ятницю, 1 лютого. На сайті найбільшого лотерейного посередника TheLotter.com квитки можна придбати вже сьогодні.

Яка сума буде розіграна?

На кону супер-тиражу неймовірні € 120 мільйонів!

Що станеться, якщо джекпот не буде виграний з першого разу?

Через величезну популярність лотереї ЕвроМілліонс, джекпоти супер-тиражів, як правило, відразу дістаються одній або кільком щасливим переможцям. Однак, якщо джекпот все-таки не буде зірваний з першого разу, початкова сума призового фонду, плюс частина від доходів з продажів акумулює в наступний тираж.

Чи були якісь більші виграші за останні роки?

Найбільшим лотерейним виграшем в Євромільйони за останні роки як і раніше залишається виграш € 168 млн, який дістався в жовтні 2016 року прибиральникові з Косово, який придбав свій квиток в Бельгії. Колін і Кріс Вейр з Ларгс, що в Північному Айршіре, виграли джекпот £ 161,653,000 в липні 2011 року.

Також Адріан і Джилліан Бейфорд з Хаверхілл виграли £ 148,656,000 в 2012 році.

Що кажуть експерти?

Енді Картер, представник Національної лотереї, вважає, що: "Всім бажаючим взяти участь в супер-тиражі Євромільйони варто поквапитися з покупкою лотерейних квитків, з огляду на розмір призового фонду, інтерес до лотереї надзвичайно високий. Очевидно, нас чекає ще один рекордний рік і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з наступним переможцем величезного джекпоту. Немає потреби говорити, що шампанське і величезний чек вже чекають переможця".

Як грати в лотерею EuroMillions

Просто виберіть п'ять номерів з діапазону чисел 1-50 і два номери "Лакі стар", або скористайтеся автовибором.

TheLotter – перша в світі служба доставки лотерейних квитків, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні квитки з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

З дня заснування в 2002 році цей сервіс допоміг людям виграти більше $ 70 мільйонів, а гучні історії переможців щороку надихають тисячі жителів планети грати в лотерею онлайн.

"Я виграла цей приз за тиждень до свого дня народження!"



Громадянка України зірвала величезний джекпот на TheLotter

Наталя, 23-річна громадянка України, довела це на власному прикладі. П'ять номерів принесли їй виграш у $ 1 мільйон у лотереї США Мега Мілліонс. За результатами тиражу 26 вересня 2017 року, Наталія вгадала п'ять основних номерів з виграшної комбінації – 1, 10, 57, 66 і 75 і стала володаркою фантастичного призу другої категорії в 1 мільйон доларів.

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