Как природа отомстила судьям, которые захватили пляж: фото
Десять судей Николаевского областного суда построили виллы на общественном пляже.
Об этом заявил геолог Юрий Верба.
Он отметил, что заборы простояли недолго – их разрушила вода.
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Захват морского побережья
"Тогда наши грамотные судьи нашли предельно безграмотного проектировщика берегозащиты и теперь вместо пляжа имеем сплошной бетонный ящик с "черепашкой" вместо песка", – добавил Верба.
Он отметил, что из-за такого вмешательства сильно размыло и соседний участок берега.
Захват берега на Черном море
Источник: 24 Канал
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