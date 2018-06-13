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Как природа отомстила судьям, которые захватили пляж: фото

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Виллы у самого моря
Виллы у самого моря / Юрий Верба

Десять судей Николаевского областного суда построили виллы на общественном пляже.

Об этом заявил геолог Юрий Верба.

Он отметил, что заборы простояли недолго – их разрушила вода.

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Захват морского побережья

"Тогда наши грамотные судьи нашли предельно безграмотного проектировщика берегозащиты и теперь вместо пляжа имеем сплошной бетонный ящик с "черепашкой" вместо песка", – добавил Верба.

Он отметил, что из-за такого вмешательства сильно размыло и соседний участок берега.

Захват берега на Черном море

 

Теги: Новости Николаева Судьи Новости Украины
Источник: 24 Канал
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