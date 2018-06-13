Як природа помстилася суддям, які захопили пляж: фото

Десять суддів Миколаївського обласного суду побудували вілли на громадському пляжі.

Про це заявив геолог Юрій Верба.

Він відзначив, що паркани простояли недовго – їх зруйнувала вода.

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Захоплення морського побережжя

"Тоді наші грамотні судді знайшли гранично безграмотного проектувальника берегозахисту і тепер замість пляжу маємо суцільний бетонний ящик з "черепашкою" замість піску", – додав Верба.

Він відзначив, що через таке втручання сильно розмило і сусідню ділянку берега.

Захоплення берега на Чорному морі