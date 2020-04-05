Как прокачать свой английский на карантине

Мы живем в цифровом мире, поэтому обучение сейчас не так трудно организовать полностью онлайн. Все упражнения, учебные пособия и словари доступны в телефоне или компьютере.

Отже, як скористатись цим унікальним шансом підтягнути англійську, щоб стати більш конкурентоспроможним у новому, посткарантиному світі?

Також читайте: Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google

Сучасні технології освіти, так званий EdTech, дозволяють отримувати від навчання онлайн навіть більші результати, аніж показують класичні програми навчання. Адже прогрес студента фіксується системою автоматично.

Взагалі ж, нові технології EdTech дозволяють займатися через вебсервіси, мобільні додатки до смартфонів під iOS, Android, а також поєднувати їх з онлайн-навчанням з викладачем один на один по відеозв'язку.

У цій колонці я хочу поділитися порадами, які допоможуть вам підтягнути англійську мову та за місяць створити міцну основу для подальшого вивчення.

Вчіть по 10 нових слів щодня з онлайн технологіями

Здається, що це складно. Але насправді потрібно лише правильно організувати навчання та дотримуватися плану.

Раджу робити 3 "підходи" по 10-15 хвилин.

Вранці ви обираєте 10 нових слів та вивчаєте їх.

Вдень ви повторюєте сьогоднішні та вчорашні слова. Старайтеся також і правильно їх писати.

Ввечері ви повторюєте сьогоднішні, вчорашні та позавчорашні слова.

За 3 дні ви зможете міцно запам'ятати слова та додати їх у свій активний словниковий запас.

Використовуйте при цьому сучасні технології. Ось декілька корисних та безкоштовних застосунків для вивчення:

Memrise. Як стверджує творець застосунку, Memrise дозволяє запам'ятовувати до 44 нових слів за годину. Трохи перебільшено, звичайно, але 10 слів в день вийде вивчити без проблем.

ED Words. Застосунок використовує під час навчання криву Еббінгауза – метод повторень слів через конкретні проміжки часу. Після оголошення карантину ED Words відкрив вільний доступ на 3 місяці за кодом ed_free.

Easy ten. Кожного дня застосунок дає 10 нових слів для вивчення – саме це нам і потрібно. А нескладні тренування допоможуть їх запам'ятати. Единий мінус – слова для вивчення даються довільні.

Дивіться серіали англійською

Якщо вже дуже хочеться розвіяти нудьгу та подивитися щось цікаве, чому б не об'єднати приємне з корисним?

Серіали краще підходять для вивчення аніж фільми, бо вони не закінчуються за півтори години. Ви звикаєте до особливостей мови та акценту головних героїв і навчання йде швидше.

Ось вам декілька популярних серіалів, за допомогою яких можна вдосконалити свою англійську.

"Extra English"

Це популярний серіал, який спеціально створений, щоб допомогти засвоїти розмовну англійську студентам, які вчать англійську як іноземну мову.

"Друзі" / Friends

Розважальний серіал, який завдяки легкому гумору і простим діалогам допомагає прокачати розмовну американську англійську.

"Відчайдушні домогосподарки" / Desperate Housewives

У цьому веселому серіалі розмовляють повсякденною мовою без професійних термінів – те, що треба для новачків.

Зверніть увагу: Правильний карантин для дітей та дорослих: онлайн-курси з усього світу

"Шерлок" / Sherlock

Якщо вас цікавить британський варіант англійської, сміливо вмикайте "Шерлок".

Радимо дивитися серіали відразу англійською та без субтитрів. Якщо не можете зрозуміти фразу – спробуйте прослухати її кілька разів. І якщо вже не розумієте діалог зовсім, тоді вже вмикайте субтитри та дивіться переклад невідомих слів у словнику.

Серіали – чудовий альтернативний спосіб прокачки мови. Але пам'ятайте, відчутний ефект від перегляду серіалів приходить не відразу, а тільки після наполегливої ​​роботи.

Займайтеся цікаво

Щоб вивчення англійської було цікавим та приносило результат, не варто зациклюватися на одних і тих же вправах.

Приємна новина у тому, що прокачувати англійську можна за допомогою будь-чого!

Фільми та серіали? – Звичайно!

Комп'ютерні ігри? – Авжеж!

Аудіокниги та художня література? – Сто разів так!

Живі розмови та спілкування з носіями мови онлайн? – Без сумніву!

Обирайте ті теми, що вас цікавлять. Від історії до квантової фізики. Будь-що. Головне, щоб матеріали були різноманітними та дозволяли розвивати навички читання, сприйняття на слух та розмови.

Ось декілька онлайн-порталів, де ви можете поспілкуватися англійською з реальними носіями мови:

Scrabbin – тут можна знайти співрозмовників з усього світу, в тому числі зі США та Британії.

Interpals – дуже старий, та все ще діючий сайт для листування людей з різних країн.

HelloTalk – застосунок для спілкування на англійській, в який вбудовані інструменти для вивчення мови.

Прочитайте книгу англійською

Так, однієї буде цілком достатньо. І це не так важко, як може здатися на перший погляд. Тут важливо, що читаючи книги, ви розвиваєте навички правопису та складання речень. Щоб прочитати книгу за місяць, потрібно щодня читати по 7-10 сторінок. Знайдіть потрібну книгу онлайн.

Ось деякі книги, що підійдуть навіть для рівня Intermediate:

Harry Potter and the Sorcerer's Stone – J.K. Rowling

The Martian – Andy Weir

Charlotte's Web – E.B. White

Peter Pan – J.M. Barrie

The Old Man and the Sea – Ernest Hemingway

Невідомі слова можна зберігати у застосунок для подальшого вивчення. А якщо потрібно дізнатися значення фрази чи словосполучення в контексті, то використовуйте сайт Reverso Context.

Використайте час самоізоляції для вдосконалення своєї англійської. Адже у вашому комп'ютері уже є абсолютно всі інструменти для цього. Сучасні технології допомагають займатися з викладачами з будь-якого куточку світу через відеозв'язок, а екосистеми додаткових програм вивчення допоможуть гарантовано отримати результат.

Будьте здорові та прокачуйте свою англійську з натхненням!