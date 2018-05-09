Как прошло 9 мая в Украине: задержано 28 человек, возбуждено 5 дел

В массовых мероприятиях к 9 мая в разных городах Украины приняли участие более 460 тысяч человек, в усиленном режиме работали 27 тысяч правоохранителей. При этом 28 человек были задержаны и доставлены в отделы полиции.

Об этом рассказал первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что грубых нарушений публичной безопасности и порядка в Украине не зафиксировано.

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При этом Яровой рассказал, что на 16 из 28 задержанных лиц составлены административные протоколы, в частности, по статье об админнарушении "Изготовление и пропаганду георгиевской ленты".

Кроме того, правоохранители возбудили 5 уголовных дел, 4 из которых – за "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики", еще 1 – "умышленное легкое телесное повреждение".