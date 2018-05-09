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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як минуло 9 травня в Україні: затримано 28 людей, порушено 5 справ

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У масових заходах до 9 травня у різних містах України взяли участь понад 460 тисяч людей, у посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців. При цьому 28 людей було затримано та доставлено до відділків поліції.

Люди, переважно старші гуртуються і йдуть до меморіалів радянським воїнам із портретами родичів, які воювали у Другій Світовій. Ветеранів серед них мало, та вони все ж є. Від ранку тут проукраїнські активісти виловлюють та вилучають заборонену радянську символіку.

Декого ж з активістів виводять, чи навіть виносять за межі акції. Там відпускають, проте, чому вчинили так, чітко не пояснюють. Дехто з активістів все ж проходить на демонстрацію. Кажуть, порівняно з попередніми роками, все спокійно.

Мати загиблої регіоналки Ірини Бережної, окрім забороненої колорадської стрічки, принесла на ходу фото Олеся Бузини. Разом із цим зображенням її і затримали. Під радянську пісню "на позиции девушка провожала бойца" та оплески проукраїнських активістів. Сутички були і у регіонах. Зокрема, у Житомирі.

У Львові традиційно без масових акцій, та все ж не без провокацій. Активісти та поліція зупинили ось цього чоловіка у футболці СРСР. А на миколаївщині місцевому депутату, керівнику партійної організації Медведчука Максиму Невінчанному під час інтерв'ю про День Перемоги підсунули дивний мікрофон.

Грубих порушень публічної безпеки та порядку в Україні не зафіксовано.

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Щодо 16 з 28 затриманих осіб складено адміністративні протоколи, зокрема, за статтею про адмінпорушення "Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки".

Окрім того, правоохоронці порушили 5 кримінальних справ, 4 з яких – за "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки", ще 1 – за "умисне легке тілесне ушкодження".

 

 

Автор: Анна Калюжна, Олексій Годзенко
Теги: Поліція Новини України День Перемоги 9 травня Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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