Як минуло 9 травня в Україні: затримано 28 людей, порушено 5 справ

У масових заходах до 9 травня у різних містах України взяли участь понад 460 тисяч людей, у посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців. При цьому 28 людей було затримано та доставлено до відділків поліції.

Люди, переважно старші гуртуються і йдуть до меморіалів радянським воїнам із портретами родичів, які воювали у Другій Світовій. Ветеранів серед них мало, та вони все ж є. Від ранку тут проукраїнські активісти виловлюють та вилучають заборонену радянську символіку.

Декого ж з активістів виводять, чи навіть виносять за межі акції. Там відпускають, проте, чому вчинили так, чітко не пояснюють. Дехто з активістів все ж проходить на демонстрацію. Кажуть, порівняно з попередніми роками, все спокійно.

Мати загиблої регіоналки Ірини Бережної, окрім забороненої колорадської стрічки, принесла на ходу фото Олеся Бузини. Разом із цим зображенням її і затримали. Під радянську пісню "на позиции девушка провожала бойца" та оплески проукраїнських активістів. Сутички були і у регіонах. Зокрема, у Житомирі.

У Львові традиційно без масових акцій, та все ж не без провокацій. Активісти та поліція зупинили ось цього чоловіка у футболці СРСР. А на миколаївщині місцевому депутату, керівнику партійної організації Медведчука Максиму Невінчанному під час інтерв'ю про День Перемоги підсунули дивний мікрофон.

Грубих порушень публічної безпеки та порядку в Україні не зафіксовано.

Читайте також: У Дніпрі 9 травня пенсіонери напали на поліцейських

Щодо 16 з 28 затриманих осіб складено адміністративні протоколи, зокрема, за статтею про адмінпорушення "Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки".

Окрім того, правоохоронці порушили 5 кримінальних справ, 4 з яких – за "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки", ще 1 – за "умисне легке тілесне ушкодження".