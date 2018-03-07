Как Путин обманывает простых людей и отбирает у них деньги

18 марта в России состоится переназначение Владимира Путина президентом, которое почему-то называется "выборами". Сам главный претендент настолько расслабился, что в дебатах не участвует, для агитационных роликов не снимается, даже плакатов с его физиономией развешано совсем мало.

Для чего стараться, если результат и так понятен? Однако такое отношение породило проблему: народ, глядя на пофигизм со стороны Путина, и сам перестал интересоваться голосованием. А это как раз очень опасно: я уже несколько раз рассказывал в своих передачах, почему нынешней власти очень важна максимально высокая явка.

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Если коротко, то без нее Путин лишится авторитета среди своего окружения и, как следствие, станет очень заманчивой мишенью для потенциальных заговорщиков. Поэтому ему надо было срочно как-то оживить ход кампании, напомнить народу, что тот скоро должен пойти на участки и поставить галочку за царя. Короче, нужно было шоу.

Первым актом путинского представления стало его послание "Федеральному собранию". Путин там поделился своими влажными фантазиями насчет реанимации СССР с помощью вымышленных ядерных ракет. Наверное, должно было получиться страшно и помпезно, но, вышло как обычно – жалко и убого.

Понадобился второй акт – массовое собрание сторонников президента на главном стадионе страны – московских "Лужниках". Это обычное место проведения путинских предвыборных сборищ – стадион большой, вмещает 80 тысяч человек. Есть, где разгуляться. Но тут появилась неожиданная проблема. Несмотря на вроде как заоблачный рейтинг, желающих мерзнуть на стадионе ради Путина не нашлось. Их просто не было. Там организовали бесплатный концерт, пообещали призы и розыгрыши – все равно никого.



Олимпийцы поддержали Путина на митинге в "Лужниках", в том числе фигуристка Алина Загитова (на снимке справа)

Организаторы демонстрации всенародной любви к царю пошли по протоптанному пути. На митинг угрозами и посулами согнали мелких чиновников, врачей, учителей, дворников, солдат, переодетых в гражданское, и тому подобную публику. Посчитали, сколько получается. Все равно мало. Для заполнения стадиона нужно больше биомассы. В ход пошел еще один проверенный метод: скупка массовки за деньги. На соответствующих сайтах появились объявления:"Набираем людей для участия митинга в поддержку президента". Оплата варьировалась от трехсот до пятисот рублей. Это 150-250 гривен за человека.

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Рабов и наемников, изображающих сторонников Путина, отправили на стадион, он там перед ними выступил, телеканалы это сняли, картинку пустили в эфир, и все разошлись по домам. Вроде бы, все нормально. Но нет. Сразу после митинга живущие в центре Москвы люди стали писать в своих соцетях о странном явлении. Некие люди с флагами, транспарантами и плакатами за Путина начали массовую осаду столичных отделений полиции.

Оказывается, организаторы митинга их всех кинули и не заплатили этим балбесам положенные триста рублей. Просто смылись с деньгами – и все. Обманутые и озлобленные фиктивные сторонники Путина пошли массово жаловаться в полицию.

Тут надо понимать юмор ситуации: полицейские привыкли бить и сажать недовольных оппозиционеров. С этим в России проблем нет. Но вот что делать, когда недовольны классово близкие сторонники Путина? Обычное, рабочее быдло, а не какие-то там хипстеры?



Многие пришли на митинг, потому что их заставили на роботе

Преступление налицо – пострадавших сотни, если не тысячи. Полиции вроде бы надо реагировать, но жалуются-то они на Путина и его людей. Что же, какому-то сержанту заводить дело на президента по статье о мошенничестве? У бедных полицейских наступил полный коллапс. Они просто не знали, что делать. Я сначала не очень поверил в эту историю. Ну не может же быть, чтобы людей так дурили на главном предвыборном событии главного кандидата. Это же скандал!

Но чуть позднее на эту тему вышел сюжет телеканала"Дождь", корреспондент которого сам пошел на путинг по объявлению в интернете – за 300 рублей. Представляете, его тоже кинули и не заплатили. И не только его, но и всех людей из его группы. Кстати, в сюжете там показано, что это за публика – в основном, алкаши, городские сумасшедшие и какие-то истеричные тетки средних лет.

Это, конечно, поразительно: воровство в России достигло таких масштабов, что люди Путина обворовывают же его сторонников на его собственном митинге. Пожалуй, это новая высота мерзости и скотства. Молодцы, чего тут скажешь!

Тьма над Европой

Но теперь о серьезном. Сразу два очень важных события произошли в Западной Европе. В Италии состоялись всеобщие выборы в парламент, а в Германии появилась, наконец, действующая коалиция. Обе эти истории навели меня на очень невеселые мысли. Пойдем по порядку.

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В Италии победителями стали популисты – крайне правые из партии "Лига" и крайне левые из движения "Пять звезд". Традиционные левые с треском провалились. Традиционные правые Сильвио Берлускони тоже выступили так себе.

Таким образом, Италия продолжила общеевропейскую тенденцию на размывание политического центра. Радикалы рвутся к власти по всему континенту. В Италии"Пять звезд" обещают прищучить банкиров и политиков, ввести интернет-демократию и вообще отказаться от правительства в его современном виде.

Правая "Лига" намерена укрепить государство и устроить настоящий ад мигрантам, проведя массовые депортации около полумиллиона человек. Их хотят отправить назад, в Северную Африку. При этом и левые, и правые крайне скептически относятся к ЕС и благосклонно смотрят на путинскую Россию. Они, например, хотят отменить санкции против нее и возобновить строительство газопровода "Южный поток". Любое новое правительство Италии будет очень прохладно, скажем так, относиться к Украине.



Сторонник партии "Пять звезд" с флагом

В Германии появилось коалиционное правительство, в которое вошли правоцентристы Ангелы Меркель и левоцентристы – социал-демократы. В краткосрочной перспективе это хорошо – в страну вернутся стабильность, порядок и все такое.

Но в долгосрочной это очень опасно. Из-за вхождения в коалицию СДПГ оказалась на грани раскола – среди социал-демократов идет настоящая гражданская война. На следующих выборах эта партия будет обречена на жалкий результат. И это при том, что совсем недавно она считалась одной из наиболее влиятельных и мощных во всей Европе, а не только в Германии.

Кроме того, официальный статус главной парламентской оппозиции получила крайне правая Альтернатива для Германии. Вместе с этим статусом они получили целый ряд ключевых мест в Бундестаге, включая пост главы бюджетного комитета. Теперь немецкий бюджет будут писать неонацисты, с чем я нас всех и поздравляю.

Но это еще не все. Из-за нежелания европейских элит обратить внимание на проблемы среднего и рабочего классов, по всему континенту традиционны правые и традиционные левые проваливаются в ад. За них просто никто не голосует. Высокие результаты популистов в Италии, Франции, Финляндии, Великобритании, Нидерландах, Греции – да везде уже – это не аберрация и не аномалия. Это устойчивая тенденция. Это – новая норма.

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Европейским элитам пора срочно сделать вид, что ничего особенного не происходит и взяться за ум. Иначе я вам гарантирую: уже в следующем электоральном цикле в странах Старого Света начнут появляться новые Муссолини, за которыми пойдут уже современные издания Гитлеров. И виноваты в этом будут не тупые избиратели, а умные министры и депутаты, которые заботятся только о своих спонсорах из крупных банков и корпораций, отдавая простых избирателей на откуп популистам, националистам и социалистам всех мастей.

Над Европой сгущается тьма. И это очень, очень серьезно.