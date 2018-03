Как Путин пугал мир ядерным оружием и что из этого вышло

В первый день весны 2018 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию, стране и, как выяснилось, всему человечеству.

Первая часть его выступления была скучной. Путин что-то бубнил про рост производства, восстановление инфраструктуры, улучшение науки, образования и здравоохранения, укрепление демократии и все такое прочее. Довольно банальные вещи, к которым все уже давным-давно привыкли.

Но вот вторая половина речи российского лидера была на удивление живой и даже захватывающей. В какой-то мере, она была похожа на начало фильма-катастрофы или даже зловещей антиутопии, вроде "Безумного Макса". Это кино, напомню, рассказывает о непростом, полном неприятностей, быте тех немногих людей, кто выжил на Земле после глобальной ядерной войны. В таком фильме Путин мог бы сыграть безумного диктатора, развязавшего последнюю войну людей. Если называть вещи своими именами, российский лидер с довольным видом рассказывал о новейших способах уничтожения всего живого на планете, разработанных его учеными в тайных подземных лабораториях.

Итак, в сегодняшнем меню у него есть: "Сармат" – термоядерные ракеты повышенной мощности и дальности, пока безымянные крылатые ракеты и глубоководные торпеды с ядерными двигателями и "почти неограниченной дальностью действия". Гиперзвуковые тактические ядерные ракеты "Кинжал" и межконтинентальные маневрирующие гиперзвуковые межконтинентальные боеголовки "Авангард".

Если верить Путину, все это добро уж поставлено в серийное производство, причем цель создания этих вооружений – противодействие американской системе противоракетной обороны.

Объясняя свои действия, российский президент пожаловался, что США категорически отказывались с ним говорить. Но теперь, по его мнению, Вашингтону придется это сделать. Ключевой фразой его выступления стали такие слова: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас". Вполне возможно, что его очень хорошо услышат. Если Путин предлагает американцам гонку вооружений, они запросто могут ему это устроить. В конце концов, у них ресурсов на порядки больше.

Американцы прекрасно знают, что российские новейшие разработки – не такие уж и новые. Например, разговоры о беспилотниках на атомных двигателях шли еще в 1960 годы, но тогда их признали неразумными. Едва ли сейчас что-то принципиально изменилось. Но скорее всего, США просто не заметят надувания Путиным щек – ядерной войной он на них все равно не пойдет. Ну а то, что он тратит скудные российские ресурсы на дорогостоящие и бесполезные игрушки – это его личное дело.

Реакция Интернета на заявления российского лидера в этом смысле вполне показательна. Вместо ужаса и трепета, которые он, очевидно, хотел получить, вся сеть помирает со смеху. Путина сравнивают с доктором Зло, смеются над тем, кто он собирается сбивать своими ракетами Tesla Илона Маска, сравнивают его планы со строительством "Звезды Смерти" и так далее.

В видео Путина, его новая супер-ракета бомбит дома депутатов Госдумы во Флориде pic.twitter.com/DIDZWZTIYQ — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 1 марта 2018 г.

Но больше всего шуток вызвали невероятно убогие видеоролики, которые Путин показывал всему миру, доказывая мощь нового оружия. Эти ролики как будто были взяты из компьютерных игр середины 1990 годов. Наверняка на них ушли десятки миллионов, хотя сделать такое сейчас может любой школьник за сотню долларов. Зловещий пафос путинского выступления был испорчен.

Если вы собираетесь угрожать всему миру, то постарайтесь уж сделать соответствующий антураж. Место должно быть темным и мрачным, лидер – огромным и свирепым, аудитория – кровожадной и пассионарной. Ну а сами презентации – леденящими кровь своей беспощадной реалистичностью. Если бы я был злым диктатором, который хочет всех напугать, то я бы так и сделал.

Вместо этого все увидели маленького, плешивого сморчка Путина, который постоянно кряхтел, кашлял и вытирал себе платочком сопливый нос. В светлом, мирном зале сидели его миньоны – жирные, лоснящиеся, бородавчатые дядьки и тетки, упакованные в дорогие итальянские костюмы. Они явно скучали и совсем не были похожи на орду беспощадных завоевателей. Мерзкими их назвать очень даже можно, но страшными – нет.

Ну а упомянутые ролики ничего, кроме удивленного смеха, вызвать не могли. Это как угрожать кому-то в подворотне пластмассовой саблей. Или игрушечным пистолетом. Даже при желании сложно к такой угрозе отнестись серьезно.

Запад, во всяком случае, не очень впечатлился. The New York Times забросила короткую статью о выступлении Путина в подвал своего сайта. Британская The Guardian поместила заметку об этой речи на видное место, но тоже скептически отозвалась о российских оружейных новинках.

Таким образом, последствия милитаристской речи Путина ничего хорошего ни ему самому, ни его подданным не обещают. Россия потратит гору денег на бесполезное оружие, Запад посмеется и введет новые санкции, а россияне лишь потуже затянут пояса. Вот поэтому и не надо самолетами возить в Кремль кокаин из Аргентины. Чрезмерное употребление этого наркотика опасно для психического здоровья! В чем мы все и убедились первого марта.

Китайская цензура

В последние дни в китайском Интернете просто свирепствует цензура. Под запретом оказались многие слова, выражения, названия книг, компаний и много чего еще. Таким образом власти страны пытаются бороться с критикой продления власти председателя Си Цзиньпина на неограниченный срок.

Сейчас, напомню, он может руководить страной два пятилетних срока подряд, но 25 февраля Компартия предложила снять это ограничение, что позволит товарищу Си управлять китайцами до конца его дней. Очень многие жители страны оказались крайне недовольны таким поворотом дел. Они начали активно ругать в интернете самого Си, Компартию и вообще порядки в стране. Чтобы заткнуть их неблагодарные рты, цензура и понадобилась.

Так вот, сейчас в самой популярной соцсети Китая запрещены слова "бесстыдство", "несогласие", "пожизненный", "аморальный", "эмиграция", и многих других. Запрещены словосочетания "рабовладельческий строй", "культ личности", "да здравствует император", "унаследовать престол". Кроме того, под запрет попали названия книг Джорджа Оруэлла "Скотный двор" и "1984", а также имя Юань Шикая – так называемого "пожизненного президента" Китая в начале XX века.

Но самое странное – там несколько дней была запрещена латинская буква N. Почему – никто понять не может. Сейчас на эту тему строятся всякие догадки, но можно сказать, что латинская буква, скорее всего, стала жертвой легкой истерики цензоров, которые немного перестарались. Другая версия – это использование N для обозначения количества или порядкового номера чего-либо. Как аналог слова "энный".



В китайском Интернете начала действовать жесткая цензура

В любом случае, китайцы уже давно научились обходить даже такие странные блокировки. Популярной стала фраза "эта женщина готова отказаться от мяса до конца жизни" — намек на героиню из китайского сериала "Императрицы во дворце". Она поклялась стать вегетарианкой, если император умрет.

Но это даже не самое забавное. В ответ на объявление о бессменности своего лидера, китайцы стали массово постить картинку с упаковкой презервативов Durex — и фразой "Недостаточно сделать это дважды".

Я жителей этой страны прекрасно понимаю. Консервация власти грозит огромными бедами для Китая, о которых я подробно говорил в одной из недавних передач. Сейчас же остается надеяться, что китайский парламент отклонит "многоразовость" Си Цзиньпиня. Иначе китайцев ожидают застой, милитаризация и, в итоге, серьезный кризис.