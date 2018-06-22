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Как Путин рассматривает Украину: мнение российского политика

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Владимир Путин не готов освободить Украину или прекратить агрессию против Украины, – Боровой
Владимир Путин не готов освободить Украину или прекратить агрессию против Украины, – Боровой / Getty Images

Президент России Владимир Путин рассматривает вопрос Украины как фактор, который позволяет ему удерживать власть в России. Кроме того, хозяин Кремля и в дальнейшем будет продолжать осуществлять провокации и вероломные действия, поскольку именно так он начинал и иначе не умеет.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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"До настоящего времени Путин рассматривает вопрос Крыма, вопрос Востока Украины как фактор, который позволяет ему удерживать власть в России. Следовательно, хозяин Кремля не готов освободить Украину или прекратить агрессию против Украины", – отметил он.

По мнению Борового, для российского президента вышеупомянутые вопросы являются не только продолжением провокаций и вероломных действий, но и вопросом безопасности его власти.

"Он удерживает власть благодаря этой имперской политике. Он начал свою деятельность провокациями, которые создали в стране ощущение необходимости сильной власти, сильного руководителя. Взрывы домов, Вторая чеченская война", – отметил политик.

Что касается вопроса обмена пленными, то он добавляет, что Путину получить в обмен российских граждан, которые совершили преступления и находятся на территории Украины – мало, поскольку действующий хозяин Кремля хотел бы при этом и получить положительный имидж.

Напомним, 21 июня президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с со своим российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого призвал российского лидера освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также, украинский гарант отметил важность выполнения Москвой минских договоренностей и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.

Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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