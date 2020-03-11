Как работает финансовая пирамида B2B Jewelry: расследование Bihus.Info

Недавно в Киеве открыли уже третий магазин ювелирных украшений B2B Jewelry, всего в Украине их – аж 90. Журналисты Bihus.Info выяснили, что на самом деле проект является финансовой пирамидой и совсем скоро его вкладчиков ждет разочарование. Что стоит знать об афере – читайте дальше.

Юридического лица В2В Jewerly в Украине не существует. Это – бренд, под которым работает сеть магазинов ювелирного завода "Шарм". Известно, что он расположен в Винницкой области, сообщает в своем расследовании Денис Бигус.

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Появился он летом 2018 года, а масштабный рост начался уже через год.

На совладельцев компании есть несколько уголовных производств. Генпрокуратура подозревает их в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы – вывод наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Расследование Дениса Бигуса о компании В2В Jewerly: смотрите видео