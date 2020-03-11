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      Як працює фінансова піраміда B2B Jewelry: розслідування Bihus.Info

      - Читать новость на русском
      Розслідування Дениса Бігуса / Колаж 24 каналу

      Нещодавно у Києві відкрили вже третій магазин ювелірних прикрас B2B Jewelry, загалом в Україні їх – аж 90. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що насправді проєкт є фінансовою пірамідою і зовсім скоро його вкладників чекає розчарування. Що варто знати про аферу – читайте далі.

      Юридичної особи В2В Jewerly в Україні не існує. Це – бренд, під яким працює мережа магазинів ювелірного заводу "Шарм". Відомо, що він розташований на Вінниччині, повідомляє у своєму розслідуванні Денис Бігус.

      Зверніть увагу Школярі здавали неіснуючі квартири в Києві: як працювала схема

      З'явився він влітку 2018 року, а масштабне зростання почалося вже через рік.

      На співвласників компанії є кілька кримінальних проваджень. Генпрокуратура підозрює їх в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми – виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

      Розслідування Дениса Бігуса про компанію В2В Jewerly: дивіться відео

       

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус
      сьогодні
      Автор: Денис Бігус
      Теги: Новини України Гроші Компанії і ринки Шахрайство
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