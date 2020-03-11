Як працює фінансова піраміда B2B Jewelry: розслідування Bihus.Info

Нещодавно у Києві відкрили вже третій магазин ювелірних прикрас B2B Jewelry, загалом в Україні їх – аж 90. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що насправді проєкт є фінансовою пірамідою і зовсім скоро його вкладників чекає розчарування. Що варто знати про аферу – читайте далі.

Юридичної особи В2В Jewerly в Україні не існує. Це – бренд, під яким працює мережа магазинів ювелірного заводу "Шарм". Відомо, що він розташований на Вінниччині, повідомляє у своєму розслідуванні Денис Бігус.

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З'явився він влітку 2018 року, а масштабне зростання почалося вже через рік.

На співвласників компанії є кілька кримінальних проваджень. Генпрокуратура підозрює їх в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми – виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

Розслідування Дениса Бігуса про компанію В2В Jewerly: дивіться відео