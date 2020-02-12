Как работает первое в Украине инклюзивное ателье: фото, видео

В 2019 году во Львове открыли первое в Украине инклюзивное ателье Lady Di atelier. Его работницами стали женщины с инвалидностью. Они шьют постельное белье, создают стильные платья и платки.

Принт для платков рисуют дети с синдромом Дауна на мастер-классах. Позже изображения с картин переносят на ткань.

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Одна из работниц ателье – Елена, у нее травмирован позвоночник. Женщина уже 15 лет прикована к коляске, однако решила дома не сидеть, а работать. Один из постельных комплектов, который она сшила, был для онкобольницы. Елена выбрала для него ткань из белого льна и кружева. Поделилась, что хочет, чтобы благодаря этому пациентам будет приятнее спать на больничных койках.



Елена шьет постель для онкобольницы

Швейные машинки Елена разместила в своей комнате. Пока женщины вынуждены работать дистанционно. Однако уже вскоре переедут в просторное рабочее помещение. Там осталось только сделать ремонт. В конце 2019 года, после успешной презентации ателье, Львовский горсовет выделил для них помещение на почти 100 квадратов. Предоставил его в аренду на пять лет.

Будет кухня, туалет, а также зона, где мы будем хранить наши вещи. Здесь смогут работать примерно десять человек на постоянной основе. Также 16 – 20 работников, если это не швейная работа,

– рассказала соучредитель Lady Di atelier Ирина Ляховенко.

Сейчас помещение будущего ателье еще не приспособлено для работниц с инвалидностью. В частности, нет подъемника на лестнице. Советник городского главы Виктория Довжик отметила, что для того, чтобы обустроили пандусы и сделали ремонт – привлекут много партнеров. Из помещения уже вывезли старую мебель и мусор. Ремонт продлится минимум полгода.



Платки шьют женщины с инвалидностью, а принт создают дети с синдромом Дауна