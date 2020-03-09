Как работают частные детективы в Украине: подводные камни профессии

В Украине хотят узаконить частных детективов. Подобные расследователи работают в странах Евросоюза и помогают полиции. У нас такие специалисты также есть, но в законодательстве единственное упоминание о них – в классификаторе видов экономической деятельности.

За первые месяцы 2020 года в профильный комитет Верховной Рады подали 2 законопроекта о частной детективной деятельности. Один разрабатывали вместе с представителями нынешнего рынка, другой – реанимированный закон, голосование которого провалили в 2018 году.

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В альтернативном проекте контролировать детективов должно Министерство внутренних дел, а в основном – полномоченный Кабмином орган. Сами же детективы говорят, что не хотят быть подконтрольными МВД, поскольку боятся потерять профессиональную независимость.

К тому же, узаконивание доказательств от детективов улучшило бы работу адвокатов по уголовным производствам.

Это значительно бы сэкономило время для адвоката, поскольку его деятельность больше заключается в представительстве лиц в судебных и правоохранительных органах. И работа частных детективов значительно помогла в собрании доказательств,

– отметил адвокат Александр Озеров.

Детективы, которые уже десятилетиями занимаются этой деятельностью, говорят, что в основном к ним обращаются за поиском людей и собственности, проверкой новых работников. Частники признают, что и без соответствующего закона работать нельзя, поскольку есть множество законов, которые влияют на частную детективную деятельность.

Адвокаты тоже могут этим заниматься, но они больше направлены на работу в суде. Мы же скорее такие "земляные ребята", которые занимаются поиском той или иной информации,

– рассказал председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Руслан Болгов.

По его словам, каждая информация очень долго и кропотливо может легализоваться. Но гораздо больше поддержки в суде будет, если выступать в качестве эксперта или частного детектива.



Руслан Болгов / Фото 24 канал

Что известно о законопроекте о детективах?В начале февраля 2020 года в Верховной Раде появился законопроект о частной детективной деятельности.



Согласно законопроекту, деятельность частных детективов в Украине будет регулировать Министерство внутренних дел, которое будет:

► обеспечивать обучение частных детективов и повышать квалификацию;

► определять порядок прохождения обучения частных детективов;

► выдавать свидетельства о праве вести частную детективную деятельность и прекращать ее,

► формировать и вести Единый реестр субъектов частных детективов;

► осуществлять контроль за соблюдением законодательных норм;



Стать детективом сможет только гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или образованием по специальности "правоохранительная деятельность". Также нужно будет иметь стаж работы в сфере права или правоохранительной деятельности не менее 3 лет.