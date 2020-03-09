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      Как работают частные детективы в Украине: подводные камни профессии

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      В Украине хотят узаконить частных детективов. Подобные расследователи работают в странах Евросоюза и помогают полиции. У нас такие специалисты также есть, но в законодательстве единственное упоминание о них – в классификаторе видов экономической деятельности.

      За первые месяцы 2020 года в профильный комитет Верховной Рады подали 2 законопроекта о частной детективной деятельности. Один разрабатывали вместе с представителями нынешнего рынка, другой – реанимированный закон, голосование которого провалили в 2018 году.

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      В альтернативном проекте контролировать детективов должно Министерство внутренних дел, а в основном – полномоченный Кабмином орган. Сами же детективы говорят, что не хотят быть подконтрольными МВД, поскольку боятся потерять профессиональную независимость.

      К тому же, узаконивание доказательств от детективов улучшило бы работу адвокатов по уголовным производствам.

      Это значительно бы сэкономило время для адвоката, поскольку его деятельность больше заключается в представительстве лиц в судебных и правоохранительных органах. И работа частных детективов значительно помогла в собрании доказательств,
      – отметил адвокат Александр Озеров.

      Детективы, которые уже десятилетиями занимаются этой деятельностью, говорят, что в основном к ним обращаются за поиском людей и собственности, проверкой новых работников. Частники признают, что и без соответствующего закона работать нельзя, поскольку есть множество законов, которые влияют на частную детективную деятельность.

      Адвокаты тоже могут этим заниматься, но они больше направлены на работу в суде. Мы же скорее такие "земляные ребята", которые занимаются поиском той или иной информации,
      – рассказал председатель комиссии по этике Ассоциации частных детективов Руслан Болгов.

      По его словам, каждая информация очень долго и кропотливо может легализоваться. Но гораздо больше поддержки в суде будет, если выступать в качестве эксперта или частного детектива.


      Руслан Болгов / Фото 24 канал

      Что известно о законопроекте о детективах?В начале февраля 2020 года в Верховной Раде появился законопроект о частной детективной деятельности.

      Согласно законопроекту, деятельность частных детективов в Украине будет регулировать Министерство внутренних дел, которое будет:
      ► обеспечивать обучение частных детективов и повышать квалификацию;
      ► определять порядок прохождения обучения частных детективов;
      ► выдавать свидетельства о праве вести частную детективную деятельность и прекращать ее,
      ► формировать и вести Единый реестр субъектов частных детективов;
      ► осуществлять контроль за соблюдением законодательных норм;

      Стать детективом сможет только гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или образованием по специальности "правоохранительная деятельность". Также нужно будет иметь стаж работы в сфере права или правоохранительной деятельности не менее 3 лет.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Законодательство
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