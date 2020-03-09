Як працюють приватні детективи в Україні: підводні камені професії

В Україні хочуть узаконити приватних детективів. Подібні пошуковці працюють у країнах Євросоюзу і допомагають поліції. У нас такі спеціалісти також є, але у законодавстві єдина згадка про них – у класифікаторі видів економічної діяльності.

За перші місяці 2020 року в профільний комітет Верховної ради подали 2 законопроєкти про приватну детективну діяльність. Один розробляли разом з представниками нинішнього ринку, інший – реанімований закон, голосування якого провалили у 2018 році.

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В альтернативному проєкті контролювати детективів має Міністерство внутрішніх справ, а в основному – уповноважений Кабміном орган. Самі ж детективи кажуть, що бути не хочуть бути підконтрольними МВС, оскільки бояться втратити професійну незалежність.

До того ж, узаконення доказів від детективів покращило б роботу адвокатів у кримінальних провадженнях.

Це значно б зекономило час для адвоката, оскільки його діяльність більше полягає у представництві осіб в судових і правоохоронних органах. І робота приватних детективів значно б допомогла у зібранні доказів,

– зазначив адвокат Олександр Озеров.

Детективи, які вже десятиліттями займаються цією діяльністю, кажуть, що переважно до них звертаються за пошуком людей і власності, перевіркою нових працівників. Приватники визнають, що і без відповідного закону працювати можна, оскільки є безліч дотичних законів, які впливають на приватну детективну діяльність.

Адвокати теж можуть цим займатись, але вони більше направлені на роботу в суді. Ми ж радше такі "земляні хлопці", які займаються пошуком тієї чи іншої інформації,

– розповів голова комісії з етики Асоціації приватних детективів Руслан Болгов.

За його словами, кожна інформація дуже довго і клопітливо може легалізуватись. Але значно більше підтримки у суді буде, якщо виступати як експерт чи приватний детектив.



Руслан Болгов / Фото 24 канал

Що відомо про законопроєкт про детективів?На початку лютого 2020 року у Верховній Раді з'явився законопроєкт про приватну детективну діяльність.



Згідно із законопроєктом, діяльність приватних детективів в Україні регулюватиме Міністерство внутрішніх справ, яке буде:

► забезпечувати навчання приватних детективів і підвищувати кваліфікацію;

► визначати порядок проходження навчання приватних детективів;

► видавати свідоцтва про право вести приватну детективну діяльність і припиняти її;

► формувати і вести Єдиний реєстр суб'єктів приватних детективів;

► здійснювати контроль за дотриманням законодавчих норм;



Стати детективом зможе тільки громадянин України з повною вищою юридичною освітою або ж освітою за спеціальністю "правоохоронна діяльність". Також потрібно буде мати стаж роботи у сфері права або правоохоронної діяльності не менше, ніж 3 роки.