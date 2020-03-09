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      Як працюють приватні детективи в Україні: підводні камені професії

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      В Україні хочуть узаконити приватних детективів. Подібні пошуковці працюють у країнах Євросоюзу і допомагають поліції. У нас такі спеціалісти також є, але у законодавстві єдина згадка про них – у класифікаторі видів економічної діяльності.

      За перші місяці 2020 року в профільний комітет Верховної ради подали 2 законопроєкти про приватну детективну діяльність. Один розробляли разом з представниками нинішнього ринку, інший – реанімований закон, голосування якого провалили у 2018 році.

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      В альтернативному проєкті контролювати детективів має Міністерство внутрішніх справ, а в основному – уповноважений Кабміном орган. Самі ж детективи кажуть, що бути не хочуть бути підконтрольними МВС, оскільки бояться втратити професійну незалежність.

      До того ж, узаконення доказів від детективів покращило б роботу адвокатів у кримінальних провадженнях. 

      Це значно б зекономило час для адвоката, оскільки його діяльність більше полягає у представництві осіб в судових і правоохоронних органах. І робота приватних детективів значно б допомогла у зібранні доказів,
      – зазначив адвокат Олександр Озеров.

      Детективи, які вже десятиліттями займаються цією діяльністю, кажуть, що переважно до них звертаються за пошуком людей і власності, перевіркою нових працівників. Приватники визнають, що і без відповідного закону працювати можна, оскільки є безліч дотичних законів, які впливають на приватну детективну діяльність.

      Адвокати теж можуть цим займатись, але вони більше направлені на роботу в суді. Ми ж радше такі "земляні хлопці", які займаються пошуком тієї чи іншої інформації,
      – розповів голова комісії з етики Асоціації приватних детективів Руслан Болгов.

      За його словами, кожна інформація дуже довго і клопітливо може легалізуватись. Але значно більше підтримки у суді буде, якщо виступати як експерт чи приватний детектив.


      Руслан Болгов / Фото 24 канал

      Що відомо про законопроєкт про детективів?На початку лютого 2020 року у Верховній Раді з'явився законопроєкт про приватну детективну діяльність.

      Згідно із законопроєктом, діяльність приватних детективів в Україні регулюватиме Міністерство внутрішніх справ, яке буде:
      ► забезпечувати навчання приватних детективів і підвищувати кваліфікацію;
      ► визначати порядок проходження навчання приватних детективів;
      ► видавати свідоцтва про право вести приватну детективну діяльність і припиняти її;
      ► формувати і вести Єдиний реєстр суб'єктів приватних детективів;
      ► здійснювати контроль за дотриманням законодавчих норм;

      Стати детективом зможе тільки громадянин України з повною вищою юридичною освітою або ж освітою за спеціальністю "правоохоронна діяльність". Також потрібно буде мати стаж роботи у сфері права або правоохоронної діяльності не менше, ніж 3 роки.

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Законодавство
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