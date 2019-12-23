Як планують змінити Трудовий кодекс: дистанційна робота та гнучкий графік

Невдовзі з’явиться законопроєкт про працю. Він дозволить українцям працювати з дому, формувати гнучкий графік роботи, звільнятися за власним бажанням, не відпрацьовуючи двох тижнів. Також планують впровадити обов’язковий для усіх працівників випробувальний термін.

Новий законопроєкт про працю ще опрацьовується, але найближчими днями його опублікують на сайті Мінекономіки, повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

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Він пояснив, яким буде проєкт закону, спростувавши поширені міфи.

Про можливість звільнення вагітних жінок, інвалідів, пенсіонерів

Новий закон дозволяє вагітним працювати з дому та за гнучким графіком. Тобто працювати дистанційно і мати соціальні гарантії працівника. Нове законодавство дасть можливість врегульовувати баланс між материнством і кар’єрою. Те ж стосується пенсіонерів та інвалідів, для яких є пропозиції на ринку, але застаріле законодавство не дозволяє встановити гнучкі умови роботи.

Про скасування безстрокового працевлаштування

Працювати можна буде і за безстроковими договорами, і за угодами на певний термін. Все залежатиме від домовленостей між роботодавцем і працівником. Зате тепер працівник зможе зафіксувати штраф чи компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця.

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Про можливе звільнення без пояснення причин

За новим законодавством у випадку звільнення працівника з ініціативи роботодавця, йому мають виплатити грошову компенсацію. Її розмір залежатиме від терміну попередньої співпраці з працівником. Людина зможе також звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів.

Про понаднормову роботу

Новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи. Наприклад, що частину робочого дня працівник працює віддалено, іншу частину – в офісі. Тривалість дня визначають взаємні домовленості, а час відпочинку між робочими змінами повинен бути не менше, ніж 12 годин. Для тих же, хто хоче працювати менше, ніж 40 годин на тиждень, буде можливість домовитися про оплату пропорційно.



Працювати можна буде дистанційно / ukrmarket.net

Про випробувальний термін для всіх

Новий закон позбавляється від застарілих дискримінаційних норм, а випробувальний термін для працівника стане можливістю придивитися до майбутньої роботи, колективу, керівництва. Адже не лише роботодавець обирає працівника, але й працівник роботодавця.

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Про пільги для окремих категорій населення усі пільги для окремих категорій

Пільги залишаються. Для бійців АТО/ООС, вагітних жінок, мам та татів у декреті (до 3 років), осіб із інвалідністю та неповнолітніх. За мобілізованими до Збройних сил бійцями зберігається робоче місце та виплати на час служби. За новим законом кожен з пільговиків зможе влаштуватися на роботу, якщо матиме таке бажання.



Звільнитися можна буде, не відпрацьовуючи 2 тижнів / news.dtkt.ua

Про роботу профспілок

Профспілки зберігаються і будуть працювати. Вони навіть отримають ширші можливості домовлятися з роботодавцями та працівниками. Але робота профспілок має стати ефективнішою, ніж щорічна роздача новорічних подарунків, видача обмеженої кількості путівок чи організація страйків. За новим законом профспілки стануть ефективним інструментом посередництва між роботодавцями та працівниками там, де це є виправданим та необхідним.

Про ситуативну роботу "за копійки"

Новий закон вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно. Працівник зможе поєднувати роботу на кількох підприємствах і обирати собі більш вигідні умови праці.

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Про використання праці неповнолітніх

Новий закон вводить поняття учнівських, строкових та інших гнучких форм трудових договорів. Нарешті буде вирішена проблема “щоб влаштуватися на роботу треба досвід, а де його взяти, якщо без досвіду ніхто не бере”. Учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу і отримати підтвердження про це.

Про повне скасування трудових книжок та втрату стажу

Трудові книжки не скасовуються, а переходять у цифрову форму. Працівники, які надалі хочуть користуватися трудовими книжками, зможуть це робити. Але для тих, хто хоче вести тільки електронний формат з'явиться така можливість.