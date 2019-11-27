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      Електронні трудові книжки в Україні: уряд погодив законопроєкт

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      Уряд погодив законопроєкт про електронні трудові книжки / kmu.gov.ua

      Кабмін схвалив проект закону щодо переведення у цифровий формат трудових книжок. Для остаточного переходу законопроєкт повинна підтримати Верховна Рада.

      Про це у фейсбуці повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

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      Відтепер з’являється можливість того, що паперова трудова книжка перестане бути документом суворої звітності та відійде у минуле,
      – зазначила вона.

      Також про погодження урядом проєкту закону у фейсбуці написав і міністр Кабміну Дмитро Дубілет, зазначивши що тепер за нього повинна проголосувати Верховна Рада. Саме Дубілет раніше заявив, що уряд працює над відповідним законопроєктом. За його словами, це буде додатковою зручністю для людей і дозволить державі зекономити 50-100 мільйонів гривень, які вона витрачає лише на канцелярію для кадрових документів.
       
       
       
      Які переваги електронних трудових книжок
      • Українці не будуть зобов'язані при наймі на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. А роботодавцям не потрібно буде її перевіряти або зберігати. 
      • В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців є з 2000 року. Електронний документ з інформацією про свій стаж можна буде легко отримати в інтернеті. Щоб отримати цей документ, людині потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися електронним цифровим підписом (ЕЦП). Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, що буде автоматично накладатися на ці документи.
      • У випадку трудового стажу до 2000 року буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або через роботодавця. Тоді зберігати трудову книжку, як носій інформації не потрібно.
      • Якщо хтось все ж захоче зберегти інформацію про свій стаж у трудових книжках, уряд не заборонятиме. Можна просити свого роботодавця робити у ній записи і ставити штампи.
      • Коли настане час оформити пенсійні виплати – це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів. Усі дані вже знатиме Пенсійний фонд.
      • Роботодавці не будуть навантажені зайвим кадровим обліком і матимуть завжди достовірну інформацію про своїх працівників.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Законодавство Міністерство соціальної політики
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