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      Электронные трудовые книжки в Украине: правительство согласовало законопроект

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      Правительство согласовало законопроект об электронных трудовых книжках / kmu.gov.ua

      Кабмин одобрил проект закона о переводе в цифровой формат трудовых книжек. Для окончательного перехода законопроект должна поддержать Верховная Рада.

      Об этом в фейсбуке сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

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      Отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое,
      – отметила она.

      Также о согласовании правительством проекта закона в фейсбуке написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Именно он ранее заявил, что правительство работает над соответствующим законопроектом. По его словам, это будет дополнительным удобством для людей и позволит государству сэкономить 50-100 миллионов гривен, которые оно тратит только на канцелярию для кадровых документов.
       

      Какие преимущества электронных трудовых книжек

      • Украинцы не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. А работодателям не нужно будет ее проверять или хранить.
      • В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев есть с 2000 года. Электронный документ с информацией о свем стаже можно будет легко получить в интернете. Чтобы получить этот документ, человеку нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью (ЭЦП). Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.
      • В случае трудового стажа до 2000 года будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя. Тогда хранить трудовую книжку, как носитель информации не нужно.
      • Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, правительство не будет запрещать. Можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.
      • Когда наступит время оформить пенсионные выплаты – это будет легко и без хлопот сбора подтверждающих документов. Все данные уже будет знать Пенсионный фонд.
      • Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и будут иметь всегда достоверную информацию о своих работниках.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Министерство социальной политики Законодательство
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