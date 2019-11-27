Электронные трудовые книжки в Украине: правительство согласовало законопроект
Кабмин одобрил проект закона о переводе в цифровой формат трудовых книжек. Для окончательного перехода законопроект должна поддержать Верховная Рада.
Об этом в фейсбуке сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.
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Отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое,
– отметила она.
Также о согласовании правительством проекта закона в фейсбуке написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Именно он ранее заявил, что правительство работает над соответствующим законопроектом. По его словам, это будет дополнительным удобством для людей и позволит государству сэкономить 50-100 миллионов гривен, которые оно тратит только на канцелярию для кадровых документов.
Какие преимущества электронных трудовых книжек
- Украинцы не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. А работодателям не нужно будет ее проверять или хранить.
- В электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев есть с 2000 года. Электронный документ с информацией о свем стаже можно будет легко получить в интернете. Чтобы получить этот документ, человеку нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронной цифровой подписью (ЭЦП). Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.
- В случае трудового стажа до 2000 года будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя. Тогда хранить трудовую книжку, как носитель информации не нужно.
- Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, правительство не будет запрещать. Можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.
- Когда наступит время оформить пенсионные выплаты – это будет легко и без хлопот сбора подтверждающих документов. Все данные уже будет знать Пенсионный фонд.
- Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и будут иметь всегда достоверную информацию о своих работниках.
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