Электронные трудовые книжки в Украине: правительство согласовало законопроект

Об этом в фейсбуке сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

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Отныне появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое,

– отметила она.