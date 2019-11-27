Украинские пленные и их родственники будут получать ежегодную помощь

Деньги будут выплачивать освобожденным из плена и семьям тех, кто до сих пор незаконно лишен свободы. Помощь можно будет получить каждый год, до сих пор она была одноразовой.



О решении Кабмина сообщили на сайте МинВОТ Согласно ему ежегодную помощь смогут получить освобожденные из плена оккупационной власти Донбасса и Крыма, а также России. Кроме того, на нее могут рассчитывать семьи тех, кто до сих пор заключен или находится в плену. Помощь будет назначаться по решению комиссии. К теме: Пленные моряки и заключенные Кремля вернулись в Украину: видео Какая цель денежной помощи? Возмещение расходов на посещение лишенных свободы их родственниками. Предоставление пленным, заключенным и их семьям правовой помощи, медицинских и социальных услуг. Что известно о пленных и их обмены 7 сентября 2019 года в Украину по условиям обмена вернулись 35 человек. Среди них – 24 пленных моряков и 11 пленников Кремля. В частности, тогда в Украину вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов и Алексей Сизонович.

7 сентября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.

В СБУ заявляли, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики незаконно удерживают 227 украинцев.

В начале октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о еще одном обмене, но он не состоялся.