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      Украинские пленные и их родственники будут получать ежегодную помощь

      31 Читати новину українською
      Правительство сделало денежную помощь пленным ежегодной / liga.net

      Деньги будут выплачивать освобожденным из плена и семьям тех, кто до сих пор незаконно лишен свободы. Помощь можно будет получить каждый год, до сих пор она была одноразовой.

      О решении Кабмина сообщили на сайте МинВОТ.
       
      Согласно ему ежегодную помощь смогут получить освобожденные из плена оккупационной власти Донбасса и Крыма, а также России. Кроме того, на нее могут рассчитывать семьи тех, кто до сих пор заключен или находится в плену. Помощь будет назначаться по решению комиссии.

      К теме: Пленные моряки и заключенные Кремля вернулись в Украину: видео

      Какая цель денежной помощи? Возмещение расходов на посещение лишенных свободы их родственниками. Предоставление пленным, заключенным и их семьям правовой помощи, медицинских и социальных услуг.

      Что известно о пленных и их обмены

      • 7 сентября 2019 года в Украину по условиям обмена вернулись 35 человек. Среди них – 24 пленных моряков и 11 пленников Кремля. В частности, тогда в Украину вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов и Алексей Сизонович.
      • 7 сентября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
      • В СБУ заявляли, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
      • В начале октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о еще одном обмене, но он не состоялся.
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      сегодня
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Деньги Обмен пленными
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