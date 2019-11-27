Українські полонені та їхні родичі отримуватимуть щорічну допомогу

Гроші виплачуватимуть звільненим з полону та родинам тих, хто досі незаконно позбавлений волі. Допомогу можна буде отримати щороку, досі вона була одноразовою.

Про рішення Кабміну повідомили на сайті МінТОТ

Відповідно до нього щорічну допомогу зможуть отримати звільнені з полону окупаційної влади Донбасу та Криму, а також Росії. Крім того, на неї можуть розраховувати родини тих, хто досі ув’язнений або перебуває у полоні. Допомога буде призначатися за рішенням комісії.

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