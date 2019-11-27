Українські полонені та їхні родичі отримуватимуть щорічну допомогу
Гроші виплачуватимуть звільненим з полону та родинам тих, хто досі незаконно позбавлений волі. Допомогу можна буде отримати щороку, досі вона була одноразовою.
Про рішення Кабміну повідомили на сайті МінТОТ.
Відповідно до нього щорічну допомогу зможуть отримати звільнені з полону окупаційної влади Донбасу та Криму, а також Росії. Крім того, на неї можуть розраховувати родини тих, хто досі ув’язнений або перебуває у полоні. Допомога буде призначатися за рішенням комісії.
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Яке призначення грошової допомоги? Відшкодування витрат на відвідування позбавлених волі їхніми родичами. Надання полоненим, ув’язненим та їхнім сім’ям правової допомоги, медичних та соціальних послуг.
Що відомо полонених та їх обміни
- 7 вересня 2019 року в Україну за умовами обміну повернулися 35 осіб. Серед них – 24 полонені моряки та 11 бранців Кремля. Зокрема, тоді в Україну повернулися Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Артур Панов та Олексій Сизонович.
- 7 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.
- У СБУ заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики незаконно утримують 227 українців.
- На початку жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про ще один обмін, але він не відбувся.
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