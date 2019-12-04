Додаткові перерви на роботі: хто може на них розраховувати

Згідно з українським законодавством на додаткову перерву на роботі мають право жінки, у яких є діти віком до півтора року. Як планують змінити цю норму в проєкті Кодексу законів про працю – в матеріалі 24 каналу.

Зрівняти права матерів та батьків

Про необхідність змінювати Кодекс законів про працю (КЗпП) говорилось давно і багато. Адже його ухвалювали ще за Радянських часів, коли була індустріальна економіка, тому не дивно, що він не враховує дуже багатьох факторів, які змінились за ці роки. Хоч, до нього й вносилось багато правок, проте суть залишилась.

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Так, нещодавно заступник міністра соціальної політики Сергій Ніжинський заявив, що в КЗпП потрібно внести деякі зміни, щодо гендерної рівності чоловіків та жінок. За його словами, відповідні пропозиції з питань гендерної рівності вже перебувають на розгляді у парламентському комітеті. Одна з них – право чоловіків на догляд за дитиною.

Також чиновник згадав і про право матері на перерви для годування немовлят у спеціально відведених місцях на роботі. В діючому КЗпП це право передбачено, проте воно потребує осучаснення.

Що "говорить" КЗпП про перерву для годування дитини?Жінкам у яких є діти віком до 1,5 року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви надаються не рідше ніж через 3 години, тривалістю не менше 30 хвилин кожна. Якщо є двоє і троє грудних дітей перерва має продовжуватись не менше години. Тривалість і порядок надання перерв установлюються роботодавцем за погодженням з профспілкою організації, з врахуванням бажання матері.



Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком.

На переконання голови ради Інституту податкових реформ, віцепрезидентки Асоціації платників податків Олени Хотенко, в діючому КЗпП порушується гендерне право. За нинішнім трудовим законодавством таку пільгу мають лише матері. Але, в Україні є випадки, коли годувати дитину можуть й татусі (йдеться про штучне вигодовування). Таким чином, старим кодексом порушувалась гендерна рівність. Адже татко на рівні з мамою повинен мати право на перерву аби погодувати дитину.



Перерву на годування дитини мають давати як мамі, так і таткові / Фото 24 каналу

Діючим трудовим законодавством матері в Україні вельми непогано захищені. Тим паче годуючі матусі. Тут проблем не було. В законодавстві не передбачено, що годувати дитину може не лише мати, а й батько – це потрібно змінювати,

– переконує Олена Хотенко.

Графік годування дитини

Щоправда в КЗпП прописано, що графік годування мати повинна узгодити з роботодавцем. Це ставить у незручне положення матусь. В цьому аспекті їх потрібно більше захищати.

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На думку Олени Хотенко, в новому КЗпП не зайвим було б прописати, що така перерва повинна надаватись через кожні 3 години в обов'язковому порядку, не залежно від бажання чи небажання роботодавця. Передовсім пнеобхідно враховувати побажання матері.

"В новому кодексі обов'язково потрібно прописати гендерну рівність і щоб графік годування вибирав той з батьків, хто годує немовля. Водочас, щоб це було зручно матусі чи татусеві та дитині, а не роботодавцю", – додає Олена Хотенко.

В Європі трудове законодавство є найжорсткішим. Там, за невиконання норм передбачено дуже жорсткі штрафи. Передовсім, роботодавець боїться порушити саме трудове законодавство. Навіть не податкове, а трудове.



Татусі мають такі ж права, як і матусі / Фото 24 канал

В Європі велику роль відіграють профсоюзи, бо там дуже серйозна ступінь відповідальності за працівника. Тому ми наразі приводимо наш кодекс у відповідність до європейського законодавства і європейських прогресивних норм, – зауважує виконавча директорка ГО "Лілія Жіноча ліга" Лілія Антонюк.

Іноземний досвід

Перерви, які надаються матерям для годування дітей – всесвітня практика. Зокрема, ще в 2002 році Всесвітня організація здоров'я у своїй рекомендації зазначила: вигодовування дітей грудьми до 6-місячного віку є надзвичайно важливо, як для здоров'я дітей в подальшому, так і матерів. Це всесвітньо визнана рекомендація. Після 2002 року дуже багато країн у світі почали ухвалювати законодавчі акти та норми, які регулюють процес вигодовування жінками дітей під час робочого дня.

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Як розповідає Лілія Антонюк, у 2002 році у Бельгії було ухвалено відповідне законодавство. Згодом, ця новація почала розвиватись як на теренах Євросоюзу, так і за його межами. До прикладу, в США в 2010 році ухвалили відповідний акт, що встановлював всі процедури. Таким чином на законодавчому рівні вирішувалось питання надання матерям перерви для годування дітей під час робочого дня. Окрім цього, було передбачено спеціальне місце на роботі, де б жінки могли це робити. Прописали й вимоги до нього. Це мала бути не вбиральня, а інше місце, де б жінка почувалась комфортно.



В Європі роботодавці бояться порушувати трудовий кодекс / Фото https://unsplash.com

Водночас, навіть в Перу, Бразилії та ОАЕ на законодавчому рівні прописали можливість погодувати дитину на роботі. Як розповідає Лілія Антонюк, для нас це може звучати незвично, але в ОАЕ працюючим жінкам виділяють годину для того, щоб вони могли витратити цей час на годування грудьми дитини по досягнення нею 18 місячного віку.

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Надання матерям такої перерви – це всесвітня практика, яка визнана організаціями, які займають унормуванням робочого часу загалом. До прикладу, Міжнародна організація праці займається цим питанням. В 2012 році вона навіть видала свій посібник, який регулює рекомендації, як потрібно облаштувати приміщення для годування дітей.