Дополнительные перерывы на работе: кто может на них рассчитывать

Согласно украинскому законодательству на дополнительный перерыв на работе имеют право женщины, у которых есть дети в возрасте до полутора лет. Как планируют изменить эту норму в проекте Кодекса законов о труде – в материале 24 канала.

Уравнять права матерей и отцов

О необходимости менять Кодекс законов о труде (КЗоТ) говорилось давно и много. Ведь его принимали еще в советское время, когда была индустриальная экономика, поэтому неудивительно, что он не учитывает очень многих факторов, которые изменились за эти годы. Хотя, в него и вносилось много правок, однако суть осталась.

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Так, недавно заместитель министра социальной политики Сергей Нижинский заявил, что в КЗоТ нужно внести некоторые изменения, относительно гендерного равенства мужчин и женщин. По его словам, соответствующие предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из них – право мужчин на уход за ребенком.

Также чиновник упомянул и о праве матери на перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе. В действующем КЗоТ это право предусмотрено, однако оно требует осовременивания.

Что "говорит" КЗоТ о перерыве для кормления ребенка? Женщинам у которых есть дети возрастом до 1,5 года, предоставляются, кроме общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка. Эти перерывы предоставляются не реже чем через 3 часа, продолжительностью не менее 30 минут каждый. Если есть двое и трое грудных детей, перерыв должен продолжаться не меньше часа. Продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются работодателем по согласованию с профсоюзом организации, с учетом желания матери.



Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.

По убеждению главы совета Института налоговых реформ, вице-президента Ассоциации налогоплательщиков Елены Хотенко, в действующем КЗоТ нарушается гендерное право. По нынешнему трудовому законодательству такую льготу имеют только матери. Но, в Украине есть случаи, когда кормить ребенка могут и папы (речь об искусственном вскармливании). Таким образом, старым кодексом нарушалось гендерное равенство. Ведь папа наравне с мамой должен иметь право на перерыв, чтобы покормить ребенка.



Перерыв на кормление ребенка должны давать как маме, так и папе / Фото 24 канала

Действующим трудовым законодательством матери в Украине весьма неплохо защищены. Тем более кормящие мамочки. Здесь проблем не было. В законодательстве не предусмотрено, что кормить ребенка может не только мать, но и отец – это нужно менять,

– убеждает Елена Хотенко.

График кормления ребенка

Правда в КЗоТ прописано, что график кормления мать должна согласовать с работодателем. Это ставит в неудобное положение мамочек. В этом аспекте их нужно больше защищать.

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По мнению Елены Хотенко, в новом КЗоТ не лишним было бы прописать, что такой перерыв должен предоставляться через каждые 3 часа в обязательном порядке, независимо от желания или нежелания работодателя. Прежде всего необходимо учитывать пожелания матери.

"В новом кодексе обязательно нужно прописать гендерное равенство и чтобы график кормления выбирал тот из родителей, кто кормит младенца. В то же время, чтобы это было удобно маме или папе и ребенку, а не работодателю", – добавляет Елена Хотенко.

В Европе трудовое законодательство является самым жестким. Там, за невыполнение норм предусмотрены очень жесткие штрафы. Прежде всего, работодатель боится нарушить именно трудовое законодательство. Даже не налоговое, а трудовое.



Папы имеют такие же права, как и мамы / Фото 24 канал

В Европе большую роль играют профсоюзы, потому что там очень серьезная степень ответственности за работника. Поэтому мы сейчас приводим наш кодекс в соответствие с европейским законодательством и европейскими прогрессивными нормами,

– замечает исполнительный директор ОО "Лилия Женская лига" Лилия Антонюк.

Иностранный опыт

Перерывы, которые предоставляются матерям для кормления детей – всемирная практика. В частности, еще в 2002 году Всемирная организация здоровья в своей рекомендации отметила: вскармливание детей грудью до 6-месячного возраста чрезвычайно важно как для здоровья детей в дальнейшем, так и матерей. Это всемирно признанная рекомендация. После 2002 года очень многие страны в мире начали принимать законодательные акты и нормы, регулирующие процесс вскармливания женщинами детей во время рабочего дня.

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Как рассказывает Лилия Антонюк, в 2002 году в Бельгии было принято соответствующее законодательство. Впоследствии, эта новация стала развиваться как на территории Евросоюза, так и за его пределами. К примеру, в США в 2010 году приняли соответствующий акт, устанавливающий все процедуры. Таким образом на законодательном уровне решался вопрос предоставления матерям перерывов для кормления детей во время рабочего дня. Кроме этого, было предусмотрено специальное место на работе, где бы женщины могли это делать. Прописали и требования к такому месту. Это должна быть не уборная, а другое место, где бы женщина чувствовала себя комфортно.



В Европе работодатели боятся нарушать трудовой кодекс / Фото https://unsplash.com

В то же время, даже в Перу, Бразилии и ОАЭ на законодательном уровне прописали возможность покормить ребенка на работе. Как рассказывает Лилия Антонюк, для нас это может звучать необычно, но в ОАЭ работающим женщинам выделяют час для того, чтобы они могли потратить это время на кормление грудью ребенка по достижении им 18 месячного возраста.

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Предоставление матерям такого перерыва – это всемирная практика, которая признана организациями, занимающими нормированием рабочего времени в целом. К примеру, Международная организация труда занимается этим вопросом. В 2012 году она даже издала свой учебник, который регулирует рекомендации, как нужно обустроить помещение для кормления детей.