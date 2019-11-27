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      Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году

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      Соцвиплаты-2020 / Коллаж 24 канала

      Бюджет Украины 2020 года имеет много нюансов относительно социальных выплат. Поэтому 24 канал попытался разобраться, каким будет прожиточный минимум, отменят ли выплаты на детей "зажиточным" украинцам и что ждет выплаты переселенцам.

      Новый прожиточный минимум

      Прожиточный минимум – базовый социальный стандарт, на основании которого определяются социальные гарантии. В течение 2020 года он будет несколько раз меняться.

      Важно: Почему власть не повысила прожиточный минимум

      В расчете на месяц прожиточный минимум в 2020 году составит:

      • с 1 января – 2 027 грн
      • с 1 июля – 2 118 грн
      • с 1 декабря – 2 189 грн

      Для детей до 6 лет:

      • с 1 января – 1 779 ггрн
      • с 1 июля – 1 859 грн
      • с 1 декабря – 1 921 грн

      Как парламент принимал бюджет 2020, смотрите здесь:

      Детей в возрасте от 6 до 18 лет:

      • с 1 января – 2 218 грн
      • с 1 июля – 2 318 грн
      • с 1 декабря – 2 395 грн

      Для трудоспособных лиц:

      • с 1 января – 2 102 грн
      • С 1 июля – 2 197 грн
      • С 1 декабря – 2 270 грн

      Для людей, утративших трудоспособность:

      • с 1 января – 1 638 грн
      • С 1 июля – 1 712 грн
      • С 1 декабря – 1 769 грн

      В 2020 году правительство планирует изменить подход к исчислению прожиточного минимума. В Минсоцполитики рассказали, что их инициатива предусматривает "отвязку" более 150-ти видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума.

      Пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся едиными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их ежегодно при принятии Государственного бюджета,
      – отметила Министр социальной политики Юлия Соколовская.

      Министр убеждает, что реформа, которая предусматривает отвязку от прожиточного минимума не приведет к уменьшению размера соцпомощи. Для определенных категорий населения размер выплат даже увеличится.

      К теме: Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить

      "Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет эффективнее – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", – добавила министр.

      Пока эта новация лишь обсуждается, поэтому когда она начнет работать – неизвестно.

      Что ждет "детские" выплаты

      Много шума было вокруг помощи при рождении ребенка. Даже ходили слухи, что ее вообще отменят. Такое опасение появилось после появления законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", где Минсоцполитики предложило введение адресной программы при рождении, когда пособие выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 15% от размера выплат. Фактически это примерно 6 тысяч гривен – поскольку помощь при рождении ребенка составляет примерно 41 тысячу гривен.

      Соответствующее предложение было внесено, поскольку сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем – независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально в этом нуждается, – отметила Юлия Соколовская в своем Facebook.

      Правда, после консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений.

      діти, виплати дітям, бебі-бокс
      Беби-боксы в 2020 году увеличатся / Фото shutterstock

      Таким образом, размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Сначала выплачивается 10 320 гривен помощи, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 гривен).

      Минимальный размер помощи по беременности и родам незастрахованным женщинам по состоянию на декабрь 2020 года предусмотрен в сумме 2 383,5 гривен (в 2019 году – 2 207, 1 гривен).

      Изменится в 2020 году и содержание бэби-бокса. Стоимость такой одноразовой помощи составит 5 тысяч гривен. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо бэби-бокса роженицы будут получать его денежный эквивалент.

      Полезно: В Украине увеличили содержание бэби-боксов для новорожденных

      Предусмотрено в бюджете 2020 и возмещение денег на такую государственную услугу как муниципальная няня. Таким образом государство будет возмещать затраты по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1 779 гривен.

      Помощь на детей, находящихся под опекой или попечительством, в декабре 2019 года составит 3 842 гривен, в декабре 2020 года 4 790 гривен.

      Помощь на детей одиноким матерям в 2020 году изменится так:

      • для детей в возрасте до 6 лет - с 1 779 до 1 921 грн
      • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 2 218 до 2 395 грн
      • для детей в возрасте от 18 до 23 лет – с 2 102 до 2 270 грн

      Выплаты переселенцам

      Выплаты переселенцам в 2020 году не будут меняться: денежная помощь и в дальнейшем будет назначаться на семью.

      Выплачивать ее будут одному из членов семьи. Общая сумма помощи не может превышать 3 тысячи гривен в месяц. Это адресная помощь на аренду жилья,
      – объясняет председатель ВОО по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.

      Если в состав семьи входят люди, которые имеют инвалидность – сумма увеличивается, но не может превышать 3 400 гривен в месяц, кроме случаев семей, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью), для них снята верхняя граница максимального размера выплат.

      Бюджет 2020, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата
      Прожиточный минимум и минимальная зарплата в госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

      Для многодетной семьи пороговое значение – 5 тысяч гривен. Адресную помощь можно оформить каждому члену семьи самостоятельно. Пособие выплачивается ежемесячно в течение полугода с момента обращения. После чего она может быть продолжена,
      – добавляет Оксана Ермишина.

      Важный момент: если человек выезжает на неподконтрольную территорию более 60 дней — он обязан вернуть пособие за период пребывания там. Вернуть деньги он может как добровольно, так и в судебном порядке.

      Помощь не может быть оказана, если у члена семьи есть в наличии жилье на неоккупированной территории или деньги на депозитном счете на сумму свыше 14 500 гривен. Также выплаты прекращаются в случае наличия в семье лица трудоспособного возраста, которое не трудоустроилось и фактически не работает (за исключением определенных категорий ).

      Размер денежной помощи для переселенцев в 2020 году составит:

      • для пенсионеров, детей – 1 тысяча гривен на человека;
      • для трудоспособных лиц – 442 грн на одного человека;
      • для инвалидов i группы – 130 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
      • для инвалидов II группы – 115 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
      • для инвалидов III группы – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

      Законодательные изменения: Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Министерство социальной политики Деньги
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