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      Почему власть не повысила прожиточный минимум

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      Пидласа: на 1 936 гривен прожиточного минимума невозможно выжить / rozmova.wordpress.com

      Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа подчеркнула, что нынешний прожиточный минимум в 1 тысячу 936 гривен недостаточен, чтобы на него прожить. В то же время она заявила: он должен составлять не менее 3 тысяч 500 гривен.

      Сейчас депутаты не могут повысить прожиточный минимум из-за того, что к нему привязаны многие социальные выплаты, рассказала Роксолана Пидласа в комментарии "Обозревателю".

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      К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограничено количество средств на них. К сожалению, она не может быть больше, чем сейчас. Мы можем перенаправить их с обороны, образования, медицины, но я не считаю это оптимальным решением,
      – пояснила народная избранница.

      По ее словам, формальный прожиточный минимум нельзя поднимать, пока не будет пересмотрена общая формула расчета социальных выплат.

      В то же время она признала, что 1 тысяча 936 гривен – это очень маленькая сумма, на которую нельзя прожить.

      "Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры, но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни. Это абсолютный минимум, без которого человек просто не сможет", – рассказала Роксолана Пидласа.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Бюджет Слуга народа
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