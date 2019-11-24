Почему власть не повысила прожиточный минимум

Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа подчеркнула, что нынешний прожиточный минимум в 1 тысячу 936 гривен недостаточен, чтобы на него прожить. В то же время она заявила: он должен составлять не менее 3 тысяч 500 гривен.

Сейчас депутаты не могут повысить прожиточный минимум из-за того, что к нему привязаны многие социальные выплаты, рассказала Роксолана Пидласа в комментарии "Обозревателю".

К слову: Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год

К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограничено количество средств на них. К сожалению, она не может быть больше, чем сейчас. Мы можем перенаправить их с обороны, образования, медицины, но я не считаю это оптимальным решением,

– пояснила народная избранница.

По ее словам, формальный прожиточный минимум нельзя поднимать, пока не будет пересмотрена общая формула расчета социальных выплат.

В то же время она признала, что 1 тысяча 936 гривен – это очень маленькая сумма, на которую нельзя прожить.

"Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры, но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни. Это абсолютный минимум, без которого человек просто не сможет", – рассказала Роксолана Пидласа.



Прожиточный минимум и минимальная зарплата в госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала