Чому влада не підвищила прожитковий мінімум

Народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа підкреслила, що нинішній прожитковий мінімум у 1 тисячу 936 гривень недостатній, щоб на нього прожити. Водночас вона заявила: він повинен становити щонайменше 3 тисячі 500 гривень.

Нині депутати не можуть підвищити прожитковий мінімум через те, що до нього прив'язані багато соціальних виплат, розповіла Роксолана Підласа у коментарі "Обозревателю".

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До прожиткового мінімум прив'язана величезна кількість соціальних виплат. А в бюджеті обмежена кількість коштів на них. На жаль, вона не може бути більшою, ніж зараз. Ми можемо перенаправити їх з оборони, освіти, медицини, але я не вважаю це оптимальним рішенням,

– пояснила народна обраниця.

За її словами, формальний прожитковий мінімум не можна підіймати, поки не буде переглянуто загальну формулу розрахунку соціальних виплат.

Водночас вона визнала, що 1 тисяча 936 гривень – це дуже маленька сума, на яку не можна прожити.

"Думаю, що 3500 – це вже більш реальні цифри, але це теж не та сума, на яку людина може підтримувати гідний рівень життя. Це абсолютний мінімум, без якого людина просто не зможе", – розповіла Роксолана Підласа.



Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу