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      Чому влада не підвищила прожитковий мінімум

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      Підласа: на 1 936 гривень прожиткового мінімуму неможливо вижити / rozmova.wordpress.com

      Народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа підкреслила, що нинішній прожитковий мінімум у 1 тисячу 936 гривень недостатній, щоб на нього прожити. Водночас вона заявила: він повинен становити щонайменше 3 тисячі 500 гривень.

      Нині депутати не можуть підвищити прожитковий мінімум через те, що до нього прив'язані багато соціальних виплат, розповіла Роксолана Підласа у коментарі "Обозревателю".

      До слова: Суд визнав незаконним прожитковий мінімум на 2019 рік

      До прожиткового мінімум прив'язана величезна кількість соціальних виплат. А в бюджеті обмежена кількість коштів на них. На жаль, вона не може бути більшою, ніж зараз. Ми можемо перенаправити їх з оборони, освіти, медицини, але я не вважаю це оптимальним рішенням,
      – пояснила народна обраниця.

      За її словами, формальний прожитковий мінімум не можна підіймати, поки не буде переглянуто загальну формулу розрахунку соціальних виплат.

      Водночас вона визнала, що 1 тисяча 936 гривень – це дуже маленька сума, на яку не можна прожити.

      "Думаю, що 3500 – це вже більш реальні цифри, але це теж не та сума, на яку людина може підтримувати гідний рівень життя. Це абсолютний мінімум, без якого людина просто не зможе", – розповіла Роксолана Підласа.

      Бюджет 2020, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата
      Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Слуга народу Бюджет Бюджет 2020
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