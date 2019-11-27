Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році

Бюджет України 2020 року має багато нюансів щодо соціальних виплат. Тому 24 канал спробував розібратися, яким буде прожитковий мінімум, чи відмінять виплати на дітей "заможним" українцям та що чекає на виплати переселенцям.

Новий прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум – базовий соціальний стандарт, на підставі якого визначаються соціальні гарантії. Протягом 2020 року він буде кілька разів змінюватися.

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В розрахунку на місяць прожитковий мінімум в 2020 році складатиме:

з 1 січня – 2 027 грн

з 1 липня – 2 118 грн

з 1 грудня – 2 189 грн

Для дітей віком до 6 років:

з 1 січня – 1 779 ггрн

з 1 липня – 1 859 грн

з 1 грудня – 1 921 грн



Як паралмент ухвалював бюджет 2020, дивіться тут:

Дітей віком від 6 до 18 років:

з 1 січня – 2 218 грн

з 1 липня – 2 318 грн

з 1 грудня – 2 395 грн

Для працездатних осіб:

з 1 січня – 2 102 грн

З 1 липня – 2 197 грн

З 1 грудня – 2 270 грн

Для людей, які втратили працездатність:

з 1 січня – 1 638 грн

З 1 липня – 1 712 грн

З 1 грудня – 1 769 грн

В 2020 році уряд планує змінити підхід до обчислення прожиткового мінімуму. В Мінсоцполітики розповіли, що їх ініціатива передбачає "відв’язку" понад 150-ти видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму.

Пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям залишаться єдиними видами виплат, "прив’язаними" до прожиткового мінімуму. Розмір всіх інших виплат пропонуємо встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожного року при прийнятті Державного бюджету,

– наголосила Міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Міністерка переконує, що реформа, яка передбачає відв'язку від прожиткового мінімуму не призведе до зменшення розміру соцдопомоги. Для певних категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

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"Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям стане ефективнішою – для сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, розміри виплат збільшуватимуться", – додала міністерка.

Наразі ця новація лише обговорюється, тож коли вона почне працювати – невідомо.

Що чекає на "дитячі" виплати

Багато галасу було навколо допомоги при народженні дитини. Навіть ходили чутки, що її взагалі відмінять. Таке побоювання з'явилось після появи законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Де Мінсоцполітики запропоновало запровадження адресної програми при народженні, коли допомога виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на одну людину не перевищує 15% від розміру виплат. Фактично це приблизно 6 тисяч гривень – оскільки допомога при народженні дитини складає приблизно 41 тисячу гривень.

Відповідна пропозиція була внесена, оскільки зараз допомога при народженні дитини видається всім – незалежно від розміру доходів родини. Ідея була в тому, щоб трішки змінити підхід і допомагати лише тим, хто реально цього потребує, – наголосила Юлія Соколовська у своєму Facebook.

Щоправда, після консультацій з органами державної влади та експертами, діючий механізм нарахування виплат залишили без змін.



Бебі-бокси в 2020 році збільшаться / Фото shutterstock

Таким чином, розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Спочатку виплачується 10 320 гривень допомоги, інша сума виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 гривень).

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим жінкам станом на грудень 2020 року передбачено у сумі 2 383,5 гривень (в 2019 році – 2 207, 1 гривень).

Зміниться в 2020 році й вміст бебі-боксу. Вартість одноразової такої допомоги складатиме 5 тисяч гривень. Жителям Донецької області, де цей пакунок з початку дії програми, не видавався, передбачили компенсацію. Там замість бебі-боксу породілі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

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Передбачено в бюджеті 2020 й відшкодування грошей на таку державну послугу як муніципальна няня. Таким чином держава відшкодовуватиме витрати по догляду за дитиною до 3 років у розмірі 1 779 гривень.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у грудні 2019 року складатиме 3 842 гривень, в у грудні 2020 року 4 790 гривень.

Допомога на дітей одиноким матерям у 2020 році зміниться так:

для дітей віком до 6 років – з 1 779 до 1 921 грн

для дітей віком від 6 до 18 років – з 2 218 до 2 395 грн

для дітей віком від 18 до 23 років – з 2 102 до 2 270 грн

Виплати переселенцям

Виплати переселенцям в 2020 році не будуть змінюватись: грошова допомога й надалі призначатиметься на сім'ю.

Виплачуватимуть її одному з членів сім'ї. Загальна сума допомоги не може перевищувати 3 тисячі гривень на місяць. Це адресна допомога на оренду житла,

– пояснює голова ВГО зі справ вимушених переселенців Оксана Єрмішина.

Якщо до складу сім'ї входять люди, які мають інвалідність – сума збільшується, але не може перевищувати 3 400 гривень на місяць, окрім випадків сімей, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), для них знято верхню межу максимального розміру виплат.



Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

Для багатодітної сім'ї порогове значення – 5 тисяч гривень. Адресну допомогу можна оформити кожному члену сім'ї самостійно. Допомога виплачується щомісяця протягом півроку з моменту звернення. Після чого вона може бути продовжена,

– додає Оксана Єрмішина.

Важливий момент: якщо людина виїжджає на непідконтрольну територію на понад 60 днів — вона зобов’язана повернути грошову допомогу за період перебування там. Повернути гроші вона може як добровільно, так і в судовому порядку.

Допомога не може бути надана, якщо у члена сім’ї є в наявності житло на неокупованій території або гроші на депозитному рахунку на суму понад 14 500 гривень. Також виплати припиняються в разі наявності в сім'ї особи працездатного віку, яка не працевлаштувалася та фактично не працює (за винятком певних категорій ).

Розмір грошової допомоги для переселенців у 2020 році складатиме:

для пенсіонерів, дітей – 1 тисяча гривень на особу;

для працездатних осіб – 442 гривень на одну людину;

для інвалідів І групи – 130 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інвалідів ІІ групи – 115 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для інвалідів ІІІ групи – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

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