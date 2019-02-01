Права працівників: що треба знати про відпустки, робочі години та штрафи

Права працівника, легко порушити, якщо він про них навіть не знає. Що гарантує Трудовий кодекс України? Додаткова або творча відпустка, перерва на відпочинок та робочий час, вимоги по заробітній платі: чи знаєте ви всі головні нюанси при офіційному працевлаштуванні?

Як працювати без порушень трудового законодавства, де порушуються права працівників, куди звертатися при їх порушенні – 24 каналу допомогла розібратися кандидат юридичних наук Юлія Шовкун.

Обов'язки працівника і відповідальність

Основний обов’язок працівника – сумлінне й ретельне виконання своєї роботи. Окрім цього, він повинен дотримуватися робочого часу, встановленого роботодавцем, та правил внутрішнього розпорядку.

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За порушення працівником встановленого порядку працедавець може застосовувати до працівника попередження або догану.

При офіційному працевлаштуванні штрафи заборонені, хоча працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну установі чи підприємству.

Працівник може бути відсторонений від роботи у випадку алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про звільнення працедавець повинен персонально попереджати не пізніше, ніж за два місяці.

Поруч з обов’язками працівника, про які працедавці інформують у повній мірі, йдуть і права, які часто замовчують. Щоб уміти себе захистити – треба чітко їх знати.

Скільки працювати і відпочивати

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати сорок годин на тиждень. Щотижневий безперервний відпочинок – не менш як сорок дві години. Кожен працівник має право на перерву для відпочинку і харчування – не більше 2-х годин. Її можна використовувати на власний розсуд, у тому числі відлучатись з робочого місця. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Кожному працівнику надається щорічна відпустка. Вона триває не менш як 24 дні. Працівникам до 18 років відпустка надається тривалістю не менш як 31 день.

Крім основної відпустки, надаються додаткові. П’ять додаткових календарних днів відпустки (без урахування вихідних) можуть отримати:

ті, хто працює у шкідливих і важких умовах праці;

працівники, які мають дітей.

Серед інших привілеїв, які надаються працівникам, є творча відпустка. Її можна взяти для закінчення дисертаційних робіт та написання підручників.

На скільки і коли буде надаватись відпустка – узгоджують працівник і працедавець. За бажанням працівника щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості. Головна умова, щоб тривалість однієї з частин становила більше 14 днів.



Працювати не більше 40 годин на тиждень і відпочивати не менше 24 днів на рік – норма трудового законодавства України

Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки. За бажанням працівника частина відпустки замінюється грошовою компенсацією.

Окрім звичайної відпустки, працівник може йти у неоплачувану відпустку, не більше 15 календарних днів на рік.

Порушення працедавців:

- не дотримуються граничного мінімального терміну тривалості відпустки;

- відмовляють у наданні відпустки повної тривалості протягом більш як двох років підряд;

- працівник де-юре – оформлений на неповний робочий день, а де-факто працює повний робочий день;

- перевищення нормальної тривалості робочого часу, робота в святкові та не робочі дні;

- відсутність забезпечення роботодавцем належних, безпечних та здорових умов праці.

Заробітна плата

Заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні два рази на місяць. Причому – на законних підставах, тобто – на картковий або банківський зарплатний рахунок працівника, відкритий бухгалтерією підприємства.

Порушення працедавця:

- виплата заробітної плати "в конвертах";

- порушення строків та періодичності виплати заробітної плати;

- відсутність індексації заробітної плати;

- невмотивована відмова у виплаті доплат надбавок, гарантійних та компенсаційних виплат працівнику тощо;

- небажання роботодавця законно оформити працівника на роботу, шляхом укладення з ним трудового договору;

- невиплата грошових компенсаційних виплат при звільненні за невикористані щорічні відпустки.



Зарплата в конверті не захистить у випадку травми на роботі

Також часто працедавець встановлює випробування при прийнятті на роботу. Тут теж можливі порушення трудового законодавства: є встановлені законом випадки та відповідні категорії працівників, при прийнятті на роботу яких випробування не встановлюється. Недотримання максимально встановлених законодавством строків випробування – теж порушення. Цей термін не має перевищувати 3 місяці. Умова про встановлення випробувального терміну і його тривалість має бути вказана у наказі про прийняття на роботу.

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Як себе захистити

Найчастіше роботодавці порушують права працівників свідомо, відзначила Юлія Шовкун. Однак ми живемо в час доступного інформаційного простору, в тому числі й правового (через засоби масової інформації, інтернет тощо), тому відсутність інформації не може бути причиною необізнаності.

А отже, причина – у свідомому небажанні працівника знати свої права та бажанні спільно з роботодавцем діяти за "схемами" всупереч закону, з метою отримання більших прибутків.

Якщо працівник добровільно погоджується на отримання заробітної плати "в конверті" та нелегальне працевлаштування, як же ж можна претендувати в майбутньому на реальний захист своїх прав, коли виникнуть серйозні проблеми: в разі нещасного випадку на роботі, професійного захворювання тощо?

– акцентувала юрист.

Якщо ж ваші права порушуються роботодавцем – зверніться спершу до комісії по трудових спорах, радить юрист. Така комісія обирається на підприємстві, установі, організації. Але дієвішим способом відновлення працівником своїх прав та порушених законних інтересів юрист вважає звернення до суду.

Автор: Ірина Клімчук

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