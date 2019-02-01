Права работников: что нужно знать об отпусках, часах работы и штрафах

Права работника легко нарушить, если он о них даже и не знает. Что гарантирует Трудовой кодекс Украины? Дополнительный или творческий отпуск, перерыв на отдых и рабочее время, требования по заработной плате: знаете ли вы все основные аспекты при официальном трудоустройстве?

Как работать без нарушений трудового законодательства, где нарушаются права работников, куда обращаться при их нарушении – 24 каналу помогла разобраться кандидат юридических наук Юлия Шовкун.

Обязанности работника и ответственность

Основная обязанность работника – добросовестное и тщательное выполнение своей работы. Кроме этого, он должен придерживаться рабочего времени, установленного работодателем, и правил внутреннего распорядка.

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За нарушение работником установленного порядка работодатель может применять к работнику предупреждение или выговор.

При официальном трудоустройстве штрафы запрещены, хотя работники несут материальную ответственность за ущерб, причиненный учреждению или предприятию.

Работник может быть отстранен от работы в случае алкогольного или наркотического опьянения. Об увольнении работодатель должен персонально предупреждать не позднее, чем за два месяца.

Рядом с обязанностями работника, о которых работодатели информируют в полной мере, идут и права, о которых часто умалчивают. Чтобы уметь себя защитить – надо четко их знать.

Сколько работать и отдыхать

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать сорок часов в неделю. Еженедельный непрерывный отдых – не менее сорока двух часов. Каждый работник имеет право на перерыв для отдыха и питания – не более 2-х часов. Его можно использовать по своему усмотрению, в том числе отлучаться с рабочего места. Время начала и окончания перерыва устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

Каждому работнику предоставляется ежегодный отпуск. Он длится не менее 24 дней. Работникам до 18 лет отпуск предоставляется продолжительностью не менее 31 дня.

Кроме основного отпуска предоставляются дополнительные. Пять дополнительных календарных дней отпуска (без учета выходных) могут получить:

те, кто работает во вредных и тяжелых условиях труда;

работники, имеющие детей.

Среди других привилегий, предоставляемых работникам, есть творческий отпуск. Его можно взять для окончания диссертационных работ и написания учебников.

На сколько и когда будет предоставляться отпуск – согласовывают работник и работодатель. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части любой продолжительности. Главное условие, чтобы продолжительность одной из частей составляла более 14 дней.



Работать не более 40 часов в неделю и отдыхать не менее 24 дней в году – норма трудового законодательства Украины

Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года.

В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска. По желанию работника часть отпуска заменяется денежной компенсацией.

Кроме обычного отпуска, работник может идти в неоплачиваемый отпуск, не более 15 календарных дней в году.

Нарушения работодателей:

– не придерживаются предельного минимального срока продолжительности отпуска;

– отказывают в предоставлении отпуска полной продолжительности в течение более двух лет подряд;

– работник де-юре – оформлен на неполный рабочий день, а де-факто работает полный рабочий день;

– превышение нормальной продолжительности рабочего времени, работа в праздничные и не рабочие дни;

– отсутствие обеспечения работодателем надлежащих, безопасных и здоровых условий труда.

Заработная плата

Заработная плата должна выплачиваться работникам регулярно в рабочие дни два раза в месяц. Причем – на законных основаниях, то есть – на карточный или банковский зарплатный счет работника, открытый бухгалтерией предприятия.

Нарушения работодателя:

– выплата заработной платы "в конвертах";

– нарушение сроков и периодичности выплаты заработной платы;

– отсутствие индексации заработной платы;

– немотивированный отказ в выплате доплат надбавок, гарантийных и компенсационных выплат работнику и тому подобное;

– нежелание работодателя законно оформить работника на работу, путем заключения с ним трудового договора;

– невыплата денежных компенсационных выплат при увольнении за неиспользованные ежегодные отпуска.



Зарплата в конверте не защитит в случае травмы на работе

Также часто работодатель устанавливает испытания при приеме на работу. Здесь тоже возможны нарушения трудового законодательства: есть установленные законом случаи и соответствующие категории работников, при приеме на работу которых испытание не устанавливается. Несоблюдение максимально установленных законодательством сроков испытания – тоже нарушение. Этот срок не должен превышать 3 месяца. Условие об установлении испытательного срока и его продолжительности должна быть указана в приказе о приеме на работу.

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Как себя защитить

Чаще всего работодатели нарушают права работников сознательно, отметила Юлия Шовкун. Однако мы живем в век доступного информационного пространства, в том числе и правового (через средства массовой информации, интернет и т.д.), поэтому отсутствие информации не может быть причиной неосведомленности.

А значит, причина – в сознательном нежелании работника знать свои права и желании совместно с работодателем действовать по "схемам" вопреки закону, с целью получения больших прибылей.

Если работник добровольно соглашается на получение заработной платы "в конверте" и нелегальное трудоустройство, как же можно претендовать в будущем на реальную защиту своих прав, когда возникнут серьезные проблемы: в случае несчастного случая на работе, профессионального заболевания и т.д.?

– акцентировала юрист.

Если же ваши права нарушаются работодателем – обратитесь сначала в комиссию по трудовым спорам, советует юрист. Такая комиссия избирается на предприятии, учреждении, организации. Но действенным способом восстановления работником своих прав и нарушенных законных интересов юрист считает обращение в суд.

Ирина Климчук

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