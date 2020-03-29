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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как работают политики во всем мире в условиях пандемии: видео

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      Сейчас и до сих пор не решено, как именно будет работать Верховная Рада в период карантина. Ведь среди народных депутатов зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Журналисты проанализировали мировой опыт. Как в Европе и мире депутаты пытаются управлять своими странами, чтобы не заразиться COVID-19 – читайте в материале 24 канала.

      Венгрия

      Депутат Европарламента из Венгрии Каталин Чех обустроила свое рабочее место дома в Будапеште. Она сняла видео, на котором показала, что работает со своим любимым коллегой по работе – собакой Кирой.

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      Политик отметила, что именно в этом месте и собирается переждать эту пандемию, пока не сможет вернуться к работе в Европарламенте.

      Из-за пандемии коронавируса Европейский парламент принял решение отправить сотрудников на дистанционную работу. Голосовать депутаты могут онлайн через электронную почту. Следовательно, Каталин Чех в свободное время решила заняться волонтерством.

      Организации здравоохранения сейчас очень нуждаются в помощи, набирают волонтеров, кто имеет медицинский диплом. Я готова делать все, что меня попросят,
      – отметила депутат.


      Каталин Чех / Фото mukachevo.net

      Испания

      В Испании парламент пошел на дистанционную работу в середине марта 2020 года. В стране для этого используют специальное программное обеспечение с доступом к так называемому "телематическому" голосованию.

      Для этого каждый депутат имеет свой пароль и личную цифровую подпись. Именно так, когда в зале парламента находилось лишь 5 сенаторов, парламентарии набрали 243 голоса "за" и одобрили присоединение Северной Македонии к НАТО.

      Италия

      Италия, которая сейчас является эпицентром коронавируса в мире, отказалась от дистанционной работы парламента. Зато там решили уменьшить количество представителей разных политических сил. Присутствие в зале заседаний нижней палаты разрешено лишь шестой части фракции. А в Сенате участвуют не более, чем 6 сенаторов от каждой группы.

      Что известно о ситуации с коронавирусом в ИталииВ Италии В течение воскресенья, 29 марта, зафиксировали 5 217 новых случаев заражения COVID-19 756 смертей. Из-за вспышки коронавирус стали жертвами 4 украинки. По состоянию на вечер 29 марта общее количество заболевших коронавирусом в Италии есть 97 689.

      В стране обнаружили наибольшее количество смертей от COVID-19 – 10 779. Впрочем, известно, что выздоровел 13 030 человек.

      Германия

      Похожая схема действует и в Бундестаге. Там с рассаживанием в 2 свободных места, участие в заседаниях принимают лишь треть депутатов.

      Великобритания

      Парламент Великобритании сперва тоже уменьшил количество депутатов. Зато с 30 марта там приостановится работа. Так называемый перерыв продлится в течение 4 недель.

      Несмотря на то, что страна – в десятке стран антирейтинга по распространению коронавируса, не все депутаты одобряют такие меры безопасности, и считают нецелесообразным идти на такой перерыв.

      США

      Парламент США, несмотря на лидерство в антирейтинге инфицированных коронавирусом, продолжает работать в привычном режиме. Но беря во внимание часть депутатов, которые уже находятся в самоизоляции, Конгресс таки разрабатывает методы дистанционной работы на будущее.

      Справка. По состоянию на 29 марта 2020 года общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 685 тысяч.


      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Елена Кук
      Теги: Венгрия Великобритания Новости США
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