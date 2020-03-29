Как работают политики во всем мире в условиях пандемии: видео

Сейчас и до сих пор не решено, как именно будет работать Верховная Рада в период карантина. Ведь среди народных депутатов зафиксировали 7 случаев заражения коронавирусом. Журналисты проанализировали мировой опыт. Как в Европе и мире депутаты пытаются управлять своими странами, чтобы не заразиться COVID-19 – читайте в материале 24 канала.

Венгрия

Депутат Европарламента из Венгрии Каталин Чех обустроила свое рабочее место дома в Будапеште. Она сняла видео, на котором показала, что работает со своим любимым коллегой по работе – собакой Кирой.

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Политик отметила, что именно в этом месте и собирается переждать эту пандемию, пока не сможет вернуться к работе в Европарламенте.

Из-за пандемии коронавируса Европейский парламент принял решение отправить сотрудников на дистанционную работу. Голосовать депутаты могут онлайн через электронную почту. Следовательно, Каталин Чех в свободное время решила заняться волонтерством.

Организации здравоохранения сейчас очень нуждаются в помощи, набирают волонтеров, кто имеет медицинский диплом. Я готова делать все, что меня попросят,

– отметила депутат.



Каталин Чех / Фото mukachevo.net

Испания

В Испании парламент пошел на дистанционную работу в середине марта 2020 года. В стране для этого используют специальное программное обеспечение с доступом к так называемому "телематическому" голосованию.

Для этого каждый депутат имеет свой пароль и личную цифровую подпись. Именно так, когда в зале парламента находилось лишь 5 сенаторов, парламентарии набрали 243 голоса "за" и одобрили присоединение Северной Македонии к НАТО.

Италия

Италия, которая сейчас является эпицентром коронавируса в мире, отказалась от дистанционной работы парламента. Зато там решили уменьшить количество представителей разных политических сил. Присутствие в зале заседаний нижней палаты разрешено лишь шестой части фракции. А в Сенате участвуют не более, чем 6 сенаторов от каждой группы.

Что известно о ситуации с коронавирусом в ИталииВ Италии В течение воскресенья, 29 марта, зафиксировали 5 217 новых случаев заражения COVID-19 756 смертей. Из-за вспышки коронавирус стали жертвами 4 украинки. По состоянию на вечер 29 марта общее количество заболевших коронавирусом в Италии есть 97 689.



В стране обнаружили наибольшее количество смертей от COVID-19 – 10 779. Впрочем, известно, что выздоровел 13 030 человек.

Германия

Похожая схема действует и в Бундестаге. Там с рассаживанием в 2 свободных места, участие в заседаниях принимают лишь треть депутатов.

Великобритания

Парламент Великобритании сперва тоже уменьшил количество депутатов. Зато с 30 марта там приостановится работа. Так называемый перерыв продлится в течение 4 недель.

Несмотря на то, что страна – в десятке стран антирейтинга по распространению коронавируса, не все депутаты одобряют такие меры безопасности, и считают нецелесообразным идти на такой перерыв.

США

Парламент США, несмотря на лидерство в антирейтинге инфицированных коронавирусом, продолжает работать в привычном режиме. Но беря во внимание часть депутатов, которые уже находятся в самоизоляции, Конгресс таки разрабатывает методы дистанционной работы на будущее.

Справка. По состоянию на 29 марта 2020 года общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 685 тысяч.



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