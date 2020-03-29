Як працюють політики у всьому світі в умовах пандемії: відео

Наразі й досі не вирішено, як саме працюватиме Верховна Рада у період карантину. Адже серед народних депутатів зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом. Журналісти проаналізували світовий досвід. Як у Європі та світі депутати намагаються керувати своїми країнам, щоб не заразитися COVID-19 – читайте в матеріалі 24 каналу.

Угорщина

Депутатка Європарламенту з Угорщини Каталін Чех облаштувала своє робоче місце вдома у Будапешті. Вона відзняла відео, на якому показала, що працює зі своїм улюблений колегою по роботі – собакою Кірою.

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Політикиня зазначила, що саме в цьому місці і збирається перечекати цю пандемію, доки не зможе повернутися до роботи у Європарламенті.

Через пандемію коронавірусу Європейський парламент прийняв рішення відправити співробітників на дистанційну роботу. Голосувати депутати можуть онлайн через електронну пошту. Відтак, Каталін Чех у вільний час вирішила зайнятися волонтерством.

Організації охорони здоров'я зараз дуже потребують допомоги, набирають волонтерів, хто має медичний диплом. Я голова робити все, що мене попросять,

– відзначила депутатка.



Каталін Чех / Фото mukachevo.net

Іспанія

В Іспанії парламент пішов на дистанційну роботу в середині березня 2020 року. В країні для цього використовують спеціальне програмне забезпечення з доступом до так званого "телематичного" голосування.

Для цього кожен депутат має свій пароль та особистий цифровий підпис. Саме так, коли в залі парламенту перебувало лише 5 сенаторів, парламентарі набрали 243 голоси "за" і схвалили приєднання Північної Македонії до НАТО.

Італія

Італія, яка наразі є епіцентром коронавірусу у світі, відмовилась від дистанційної роботи парламенту. Натомість там вирішили зменшити кількість представників різних політичних сил. Присутність у залі засідань нижньої палати дозволена лише шостій частині фракції. А у Сенаті беруть участь не більше, ніж 6 сенаторів від кожної групи.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом в ІталіїВ Італії протягом неділі, 29 березня, зафіксували 5 217 нових випадків зараження COVID-19 і 756 смертей. Через спалах коронавірусу стали жертвами 4 українки. Станом на вечір 29 березня загальна кількість хворих коронавірусом в Італії є 97 689.



У країні виявили найбільшу кількість смертей від COVID-19 – 10 779. Втім, відомо, що одужало 13 030 людей.

Німеччина

Схожа схема діє і у Бундестазі. Там з розсадкою у 2 вільних місця участь у засіданнях бере лише третина депутатів.

Велика Британія

Парламент Великобританії спершу теж зменшив кількість депутатів. Натомість з 30 березня там призупиниться робота. Так звана перерва триватиме протягом 4 тижнів.

Попри те, що країна – у десятці країн антирейтингу за поширенням коронавірусу, не всі депутати схвалюють такі заходи безпеки, і вважають недоцільним йти на таку перерву.

США

Парламент США, попри лідерство у антирейтингу інфікованих коронавірусом, продовжує працювати у звичному режимі. Та зважаючи на частину депутатів, які вже перебувають на самоізоляції, Конгрес таки розробляє методи дистанційної роботи на майбутнє.

Довідка. Станом на 29 березня 2020 року загальна кількість заражених на COVID-19 у світі перевищила 685 тисяч.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу