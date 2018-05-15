Как работники Каменец-Подольского музея покорили сеть танцами: впечатляющее видео

Видеоролик с танцем рабочих Каменец-Подольского исторического заповедника оценили организаторы необычных соревнований под названием Museum Dance Off.

Конкурс проводится уже 5 год подряд.

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В этот раз в соревнованиях приняли участие 48 музеев из 14-ти стран мира. Украинцы из Каменец-Подольского исторического заповедника вышли в финал. Их главными соперниками считают работников новозеландского Музея Южного Кентербери и американского Музея науки Вирджинии.

Национальный исторический заповедник Каменец-Подольского

Победителя выберут 15 мая Интернет-пользователи путем голосования за танцевальные видеоролики. Украинцы поставили свой музыкальный номер в Музее денег, расположенном в Ратуше Каменца-Подольского. Сейчас в рейтинге украинские музейщики занимают третье место. Их танцы полюбили 20 тысяч Интернет-пользователей.

Музей, который наберет больше всего голосов онлайн, станет победителем, однако еще есть категория судейского выбора, которая будет объявлена позже.

Видео с танцем работников Каменец-Подольского исторического заповедника