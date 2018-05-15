Як працівники Кам'янець-Подільського музею підкорили мережу танцями: вражаюче відео

Відеоролик з танцем робітників Кам'янець-Подільського історичного заповідника оцінили організатори незвичних змагань під назвою Museum Dance Off.

Конкурс проводять уже 5 рік поспіль.

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Цього разу у змаганнях взяли участь 48 музеїв з 14-ти країн світу. Українці з Кам'янець-Подільського історичного заповідника вийшли до фіналу. Їхніми головними суперниками вважають працівників новозеландського Музею Південного Кентербері та американського Музею науки Вірджинії.



Національний історичний заповідник Кам'янця-Подільського

Переможця оберуть 15 травня Інтернет-користувачі шляхом голосування за танцювальні відеоролики. Українці поставили свій музичний номер у Музеї грошей, розташованому в Ратуші Кам'янця-Подільського. Наразі у рейтингу українські музейники посідають третє місце. Їхні танці вподобали 20 тисяч Інтернет-користувачів.

Музей, який набере найбільше голосів онлайн, стане переможцем, проте ще є категорія суддівського вибору, яка буде оголошена пізніше.

Відео з танцем працівників Кам'янець-Подільського історичного заповідника