Как растет зарплата украинцев: неожиданные данные

За шесть месяцев 2018 года средняя заработная плата увеличилась на 28,4% и составила 8101 гривну.

Об этом заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева во время презентации отчета правительства на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, сообщает "Гордон".

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"Среднемесячная заработная плата в 2017 году выросла на 37,1% и составила на текущий год 7104 гривны. Реальная заработная плата выросла за год на 19,1%. В этом году наблюдается дальнейшая положительная динамика. За шесть месяцев 2018 года средняя заработная плата увеличилась еще на 28,4% и составила 8101 гривну – реальная заработная палата выросла еще на 11,3%", – отметил министр.

По его словам, в 2018 году размер минимальной заработной платы вырос на 16,3%.

"Пока мы рассматриваем возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты до 4200 гривен. Учитывая традиции на рынке труда, усиление миграции рабочей силы за границу, сегодня можно утверждать, что повышение минимальной заработной платы – это своевременный шаг к выравниванию диспропорций на рынке труда и повышению стоимости рабочей сил", – подчеркнул Рева.

Напомним, в течение последних двух-трех лет средняя заработная плата в Украине выросла вдвое и в дальнейшем продолжает увеличиваться.