Як росте зарплата українців: неочікувані дані

За шість місяців 2018 року середня заробітна плата збільшилася на 28,4% і склала 8101 гривню.

Про це заявив міністр соцполітики України Андрій Рева під час презентації звіту уряду на засіданні комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, повідомляє "Гордон".

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"Середньомісячна заробітна плата в 2017 році виросла на 37,1% і склала на поточний рік 7104 гривні. Реальна заробітна плата зросла за рік на 19,1%. У цьому році спостерігається подальша позитивна динаміка. За шість місяців 2018 року середня заробітна плата збільшилася ще на 28,4% і склала 8101 гривню – реальна заробітна палата виросла ще на 11,3%", – зазначив міністр.

За його словами, у 2018 році розмір мінімальної заробітної плати зріс на 16,3%.

"Поки ми розглядаємо можливість подальшого підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень. З огляду на традиції на ринку праці, посилення міграції робочої сили за кордон, сьогодні можна стверджувати, що підвищення мінімальної заробітної плати – це своєчасний крок до вирівнювання диспропорцій на ринку праці і підвищення вартості робочої сил", – наголосив Рева.

Нагадаємо, протягом останніх двох-трьох років середня заробітна плата в Україні зросла удвічі й надалі продовжує збільшуватися.