22:26
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    26°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, сьогодні
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, сьогодні
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як росте зарплата українців: неочікувані дані

166 Читать новость на русском
Заробітна плата в Україні зростає
Заробітна плата в Україні зростає / bessarabiainform.com

За шість місяців 2018 року середня заробітна плата збільшилася на 28,4% і склала 8101 гривню.

Про це заявив міністр соцполітики України Андрій Рева під час презентації звіту уряду на засіданні комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, повідомляє "Гордон".

Читайте також: Стала відома зарплата Мораєса в "Шахтарі"

"Середньомісячна заробітна плата в 2017 році виросла на 37,1% і склала на поточний рік 7104 гривні. Реальна заробітна плата зросла за рік на 19,1%. У цьому році спостерігається подальша позитивна динаміка. За шість місяців 2018 року середня заробітна плата збільшилася ще на 28,4% і склала 8101 гривню – реальна заробітна палата виросла ще на 11,3%", – зазначив міністр.

За його словами, у 2018 році розмір мінімальної заробітної плати зріс на 16,3%.

"Поки ми розглядаємо можливість подальшого підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень. З огляду на традиції на ринку праці, посилення міграції робочої сили за кордон, сьогодні можна стверджувати, що підвищення мінімальної заробітної плати – це своєчасний крок до вирівнювання диспропорцій на ринку праці і підвищення вартості робочої сил", – наголосив Рева.

Нагадаємо, протягом останніх двох-трьох років середня заробітна плата в Україні зросла удвічі й надалі продовжує збільшуватися.

Теги: Новини України Гроші Мінімальна зарплата
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
сьогодні, 22:20 Головні новини 21 червня: плідний день у Раді, Порошенко знову говорив з Путіним і стан Сенцова
42
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
сьогодні, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 375
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
сьогодні, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
392
Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
сьогодні, 20:00 Пафосна історія порятунку: як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 633
Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
сьогодні, 19:01 Кейс Порошенка: як президент збирається вдруге стати главою держави
Інна Жолобович 2385
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук