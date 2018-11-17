15:22
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Как Россия врет о погибших военных на Донбассе: данные разведки

      150 Читати новину українською
      Могилы пророссийских боевиков
      Могилы пророссийских боевиков / Соцсети

      Российская Федерация выдает своих убитых на Донбассе солдат за "героически погибших" в сирийской войне.

      Об этом со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

      Читайте также: В интернет–магазине Киева можно без проблем приобрести книги о подвигах "ДНР" и "Новороссии"

      "По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает усиленно распространять дезинформацию с целью сокрытия ее участия в вооруженной агрессии против Украины", – сказал он.

      По его словам, российская пропаганда прилагает значительные усилия для героизации российских солдат и офицеров, якобы погибших при выполнении боевых задач в составе группировки ВС РФ на территории Сирии.

      Гуцуляк добавил, что Россия активно скрывает, что большую часть так называемых "героически погибших россиян в Сирии" на самом деле был убиты и похоронены под чужими именами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      Напомним, 17 ноября в результате вражеских действий погиб украинский защитник.

      Теги: Новости Украины Новости России Российская пропаганда Война в Сирии Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Город Васильков после 28 октября остался без отопления
       2 ноября 2012 , 19:17 2
      От пневмонии умер активист, которого на Грушевского облил водой "Беркут"
       30 января 2014 , 12:07 16
      Вест Хэм Ярмоленко проиграл Арсеналу и занимает последнее место в АПЛ
       25 августа , 18:55
      Тренер Малиновского сватает украинца в состав грандов
       26 августа , 16:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук