Как Россия врет о погибших военных на Донбассе: данные разведки

Российская Федерация выдает своих убитых на Донбассе солдат за "героически погибших" в сирийской войне.

Об этом со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает усиленно распространять дезинформацию с целью сокрытия ее участия в вооруженной агрессии против Украины", – сказал он.

По его словам, российская пропаганда прилагает значительные усилия для героизации российских солдат и офицеров, якобы погибших при выполнении боевых задач в составе группировки ВС РФ на территории Сирии.

Гуцуляк добавил, что Россия активно скрывает, что большую часть так называемых "героически погибших россиян в Сирии" на самом деле был убиты и похоронены под чужими именами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 17 ноября в результате вражеских действий погиб украинский защитник.