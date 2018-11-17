Украина понесла невосполнимую потерю на Донбассе

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. Вследствие враждебных действий 17 ноября погиб украинский защитник.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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С начала суток, 17 ноября, пророссийские боевики обстреливали бойцов ВСУ из минометов вблизи населенных пунктов Новотошковское и Желобок. Кроме того, оккупанты применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по защитниках Гнутово.

"Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В то же время, вчера, 16 ноября, российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям украинских сил., При этом шесть раз применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Враг вел прицельный огонь по бойцам ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали защитники в районах населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил не было. По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены,

– добавили в штабе.