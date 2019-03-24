Как российская пропаганда работает в Евросоюзе

Более 5 тысяч случаев российской дезинформации в Евросоюзе зафиксировали с 2015 года. Больше проявлений российской пропаганды, более 2 тысяч, касались Украины.

Эксперты специальной европейской группы борьбы с фальшивыми прокремлевскими сообщениями выяснили, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли. Об этом сообщает "Польское радио".

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Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина якобы углубила дно Азовского моря для флота НАТО. Впоследствии пропаганда заявляла, что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры.

Распространяли информацию и о том, что США работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.

В докладе о российской дезинформации почти 1200 случаев касались США, 700 случаев – Евросоюза, из них более 120 – на тему Польши. Говорится об обвинениях в агрессивном поведении относительно Востока, о территориальных требованиях в отношении Украины и мечты восстановить империю.

Более 400 случаев российской дезинформации были посвящены НАТО и Сирии, не намного меньше – миграции и примерно 40 – теме Brexit.