Як російська пропаганда працює у Євросоюзі

Понад 5 тисяч випадків російської дезінформації у Євросоюзі зафіксували з 2015 року. Найбільше проявів російської пропаганди, понад 2 тисячі, стосувалися України.

Експерти спеціальної європейської групи боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями з’ясували що дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася майже за рік до листопадової атаки російських підрозділів на українські кораблі. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Спершу прокремлівська дезінформація повідомила, що Україна нібито поглибила дно Азовського моря для флоту НАТО. Згодом пропаганда заявляла, що влада в Києві інфікувала море вірусом холери.

Поширювали інформацію і про те, що США працюють над планами розпалювання зіткнень між Росією та Україною біля Азовського моря з 1990-х років.

У доповіді про російську дезінформацію майже 1200 випадків стосувалися США, 700 випадків – Євросоюзу, з них понад 120 – на тему Польщі. Мовиться про звинувачення в агресивній поведінці щодо Сходу, про територіальні вимоги щодо України та мрії відновити імперію.

Понад 400 випадків російської дезінформації було присвячено НАТО і Сирії, не набагато менше – міграції та приблизно 40 – темі Brexit.