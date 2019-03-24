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      Як російська пропаганда працює у Євросоюзі

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      Російська пропаганда активно поширює у Європі фейки про Україну
      Російська пропаганда активно поширює у Європі фейки про Україну / Фото з відкритих джерел

      Понад 5 тисяч випадків російської дезінформації у Євросоюзі зафіксували з 2015 року. Найбільше проявів російської пропаганди, понад 2 тисячі, стосувалися України.

      Експерти спеціальної європейської групи боротьби з фальшивими прокремлівськими повідомленнями з’ясували що дезінформаційна кампанія щодо Азовського моря розпочалася майже за рік до листопадової атаки російських підрозділів на українські кораблі. Про це повідомляє "Польське радіо".

      Читайте також: Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата

      Спершу прокремлівська дезінформація повідомила, що Україна нібито поглибила дно Азовського моря для флоту НАТО. Згодом пропаганда заявляла, що влада в Києві інфікувала море вірусом холери.

      Поширювали інформацію і про те, що США працюють над планами розпалювання зіткнень між Росією та Україною біля Азовського моря з 1990-х років.

      У доповіді про російську дезінформацію майже 1200 випадків стосувалися США, 700 випадків – Євросоюзу, з них понад 120 – на тему Польщі. Мовиться про звинувачення в агресивній поведінці щодо Сходу, про територіальні вимоги щодо України та мрії відновити імперію.

      Понад 400 випадків російської дезінформації було присвячено НАТО і Сирії, не набагато менше – міграції та приблизно 40 – темі Brexit.

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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Євросоюз Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі дослідження Європа
      Джерело: 24 Канал
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