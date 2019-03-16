Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата

Про розповсюдження фейків та критичність мислення – розповів перший український дипломат, який написав книгу про російсько-українську війну, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Зміна реальності

– Війна за реальність – це те, в чому ми зараз живемо. Щодня хтось на нас намагається впливати, зокрема, на наші переконання, емоції, на основі яких ми ухвалюємо рішення. З цих рішень складається реальність. Тобто ми можемо зробити рішення, до прикладу, за кого проголосувати, а у такий спосіб змінити політичну реальність.

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– Під час Чемпіонату світу з футболу, коли він відбувався в Росії, ми докладали багато зусиль для того, щоб свято футболу не затьмарило факту, що Росія залишається агресором. Я знаю, що величезні зусилля були докладені для того, щоб все виглядало ідеально, щоб ніхто не згадував про це, а Росія виправила свою репутацію.

– Думаю всі пам'ятають, як хорватський футболіст записав відео зі словами "Слава Україні". Це виклало величезний скандал і ФІФА, щоб не засмучувати господарів почала говорити про покарання футболіста. Що відбулося? Українці в Facebook об'єдналися довкола образи, яка була завдана Україні та "завалили" сторінку ФІФА у Facebook.

Ця ситуація стала медіаприводом, тобто всі світові ЗМІ написали про цю історію. Їм треба було пояснити, в чому причина скандалу. Вони писали, що є Україна, у них там "Слава Україні2 – це національне гасло, цей хорватський футболіст сказав це, бо він грав в "Динамо" Київ, а викликало це такі емоції, бо Росія анексувала Крим, воює на Донбасі та для українців це надзвичайно важливо.

– Ми своїми діями у Facebook нагадали світу, створили медіапривід. Це було не заплановано, в цьому не було стратегії, але реальність була скорегованою. Тобто ту реальність, яку намагалась створити Росія, була скорегована.

В чому суть скандалу з хорватськими журналістами? Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все ж таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

Нав'язані стереотипи

– Українці призвичаїлись сприймати себе через негатив. Нам послідовно нав'язують – що ви ніякі, що ви не нація, що ви не можете цивілізовано гроші заробляти у світі тощо. Ми негатив сприймаємо автоматично як стартову позицію, а позитив – надзвичайно важко.

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– Наш мозок працює у такий спосіб, що ним дуже зручно керувати не помітно ззовні, не помітно для нас самих. Чому фейки працюють? Тому що наш мозок перебуває в постійному пошуку емоцій, а негативна інформація сприймається сильніше.

Поради, як не втратити здоровий глузд у світі фейків