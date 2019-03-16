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      Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата

      Хроніки неоголошеної війни 6 Читать новость на русском

      Про розповсюдження фейків та критичність мислення – розповів перший український дипломат, який написав книгу про російсько-українську війну, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

      Зміна реальності

      – Війна за реальність – це те, в чому ми зараз живемо. Щодня хтось на нас намагається впливати, зокрема, на наші переконання, емоції, на основі яких ми ухвалюємо рішення. З цих рішень складається реальність. Тобто ми можемо зробити рішення, до прикладу, за кого проголосувати, а у такий спосіб змінити політичну реальність.

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      – Під час Чемпіонату світу з футболу, коли він відбувався в Росії, ми докладали багато зусиль для того, щоб свято футболу не затьмарило факту, що Росія залишається агресором. Я знаю, що величезні зусилля були докладені для того, щоб все виглядало ідеально, щоб ніхто не згадував про це, а Росія виправила свою репутацію.

      – Думаю всі пам'ятають, як хорватський футболіст записав відео зі словами "Слава Україні". Це виклало величезний скандал і ФІФА, щоб не засмучувати господарів почала говорити про покарання футболіста. Що відбулося? Українці в Facebook об'єдналися довкола образи, яка була завдана Україні та "завалили" сторінку ФІФА у Facebook.

      Ця ситуація стала медіаприводом, тобто всі світові ЗМІ написали про цю історію. Їм треба було пояснити, в чому причина скандалу. Вони писали, що є Україна, у них там "Слава Україні2 – це національне гасло, цей хорватський футболіст сказав це, бо він грав в "Динамо" Київ, а викликало це такі емоції, бо Росія анексувала Крим, воює на Донбасі та для українців це надзвичайно важливо.

      – Ми своїми діями у Facebook нагадали світу, створили медіапривід. Це було не заплановано, в цьому не було стратегії, але реальність була скорегованою. Тобто ту реальність, яку намагалась створити Росія, була скорегована.

      В чому суть скандалу з хорватськими журналістами? Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все ж таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

      Нав'язані стереотипи

      – Українці призвичаїлись сприймати себе через негатив. Нам послідовно нав'язують – що ви ніякі, що ви не нація, що ви не можете цивілізовано гроші заробляти у світі тощо. Ми негатив сприймаємо автоматично як стартову позицію, а позитив – надзвичайно важко.

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      – Наш мозок працює у такий спосіб, що ним дуже зручно керувати не помітно ззовні, не помітно для нас самих. Чому фейки працюють? Тому що наш мозок перебуває в постійному пошуку емоцій, а негативна інформація сприймається сильніше.

      Поради, як не втратити здоровий глузд у світі фейків

      1. Опирайтесь на реальність. Вона повинна бути заснованою на повазі до того, що права свободи мають поважатися. Україна є європейською країною, яка рухається на Захід. Не давайте комусь ставити це під сумніви. 
      2. Критично мисліть. Вмійте докладати зусиль для того, щоб розрізняти правду від брехні, маніпуляцію від об'єктивної інформації, факт від судження. 
      3. Керуйте емоціями. Побачили інформацію – не вибухайте, більшість інформації подається у такий спосіб, щоб змусити вибухнути.
      4. Відчувайте спільноту. Зрозумійте, куди вас тягнуть, куди вас намагаються зманіпулювати чи схилити до якоїсь думки.
      5. Взаємодійте з державою. Держава не є ворогом, її потрібно любити й контролювати, ми на цих виборах повинні розуміти, що ми вирішуємо долю держави. 
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      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Новини України Відеоблоги Хроніки неоголошеної війни Новини Росії Російська пропаганда Медіа Інформаційні технології Україна – Росія Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
      Джерело: 24 канал
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