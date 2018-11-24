Как российские морпехи захватывали Крым: новые доказательства оккупации полуострова

"Черные береты" подготовили вторжение российских войск в Крым в 2014 году. Расследователи доказали, что 810-я бригада морской пехоты участвовала в захвате полуострова. Согласно двустороннему договору между Украиной и Россией, это подразделение российской армии легально базировалось в Севастополе.

Около 20 российских морпехов в 2014 году захватывали Крым, все они – бойцы 810-й бригады.

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Один из этих морпехов Артем Малюга, который 16 марта 2014 года, когда в Крыму проходил референдум, опубликовал фото на фоне российского боевого десантного корабля "Георгий победоносец" с номером 016, который входит в северный флот России, однако на то время был пришвартован возле крымского берега.

И когда в комментариях у Артема спросили, легально ли это, он ответил: "С сегодняшнего утра это вполне легально. Уже можно сказать, что в России служу".



Страница Артема Малюги в соцсетях

Этих военных идентифицировали эксперты. Именно морпехи 810-й бригады перекрывали дороги, блокировали воинские части и захватывали объекты критической инфраструктуры. За свои заслуги они получили от России медали за "возвращение Крыма". Отметим, что эта бригада была сформирована еще в 1967 году как отдельный полк морской пехоты черноморского флота. Их отправляли в самые горячие точки войны в разных местах.

В Севастополе в 810-й бригады было несколько дислокаций, в частности база на Херсонесском полуострове была под усиленной охраной, ведь там были и взлетно-посадочная полоса, и радиотехнический узел, и отдельная пристань.

Крымчанка Татьяна Рихтун до аннексии жила в Севастополе и была свидетелем первых пророссийских провокаций. Роль 810-й бригады в захвате Крыма она называет ключевой.

Когда мы начали расследовать происходящее, то поняли, что 810-я бригада – это центр всей операции. Потому что в них было идеальное расположение и они имели свой выход в море,

– ответила журналистка-расследовательница.

Эту бригаду использовали и для побега Виктора Януковича. По свидетельствам экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, военная база 810-й бригады была одной из тех, где разведка зафиксировала кортеж президента-беглеца. То, что Януковича прятали российские военные на суде подтверждал и министр внутренних дел Арсен Аваков.

До аннексии Крыма 810-я бригада была единственным российским военным подразделением, у которого на территории Крыма была в комплектовании бронетехника. И именно БТРы 24 февраля заблокировали въезд в Севастополь. А присутствие морпехов в захвате Верховного Совета Крыма тогда подтверждали и местные жители. А уже 28 февраля бригада захватила военный аэродром "Бельбек".



28 февраля 810-я бригада захватила военный аэродром "Бельбек"

810-я бригада присутствовала и на блокировании штаба ВМС Украины. По словам журналистки-расследовательницыТатьяны Рихтун, некоторые группы пророссийских активистов митинговали вахтовым методом – ежечасно сменяли друг друга. Поэтому она решила проследить за ними.

Но меня просто "вырубили", я потеряла сознание на некоторое время. Пришла в себя я уже на земле, камеру у меня забрали и не отдали до сих пор. Я хочу сказать, что это были военные 810-й бригады, но в гражданской одежде,

– добавила Татьяны Рихтун.

Координировали работу морпехов в Крыму – Олег Росляков и Сергей Бордов. Однако ни одному из них военная прокуратура Украины обвинений не выдвинула.

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