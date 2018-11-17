Как сын премьера Чехии скрывался в Крыму: детали громкого скандала

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в Чехии громкий политический скандал. Сын премьера страны Андрея Бабиша ездил в оккупированный Крым и говорит, что отвезли туда его насильно. На улицы вышли тысячи людей. Сенат Чехии призвал политика уйти в отставку. Также Бабиша и его семью подозревают в финансовых махинациях.

Также в выпуске: Лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву исполнилось 75 лет. Как девушка с Полтавщины открыла фитнес-клуб для мусульманок в Крыму. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.