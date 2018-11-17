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      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Как сын премьера Чехии скрывался в Крыму: детали громкого скандала

      Крым.Реалии 141 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в Чехии громкий политический скандал. Сын премьера страны Андрея Бабиша ездил в оккупированный Крым и говорит, что отвезли туда его насильно. На улицы вышли тысячи людей. Сенат Чехии призвал политика уйти в отставку. Также Бабиша и его семью подозревают в финансовых махинациях.

      Также в выпуске:

      Лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву исполнилось 75 лет.

      Как девушка с Полтавщины открыла фитнес-клуб для мусульманок в Крыму.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
      Источник: 24 канал
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