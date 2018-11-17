Як син прем'єра Чехії переховувався у Криму: деталі гучного скандалу
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Чехії гучний політичний скандал. Син прем'єра країни Андрея Бабіша їздив до окупованого Криму і каже, що відвезли туди його насильно. На вулиці вийшли тисячі людей. Сенат Чехії закликав політика піти у відставку. Також Бабіша і його родину підозрюють у фінансових махінаціях.
Також у випуску:
Лідеру кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв виповнилось 75 років.
Як дівчина з Полтавщини відкрила фітнес-клуб для мусульманок в Криму.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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